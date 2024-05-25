Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»

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КазАвтоЖол сообщил об открытии движения на автодороге «Екатеринбург - Алматы» в Акмолинской области.

«Открыто движение на автодороге «Екатеринбург-Алматы», км 1080-1140, участок ст. Колутон - с. Новочеркасское. Для обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники филиала «КазАвтоЖол» своевременно проводят уборку снега на дорогах», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу утром в связи с ухудшением погодных условий (верховой снег, понижение температуры до -3) закрыто движения для всех видов транспортных средств на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» (ст. Колутон - с.Новочеркасское).

В Акмолинской области также временно закрыто движения на автомобильных дорогах республиканского и областного значения.

Причиной стали плохие метеоусловия, а именно верховой снег и понижение температуры.

Как сообщал Казгидромет, инициативу в формировании погоды по республике в ближайшие три дня окажет северный циклон, который принесет с собой осадки в виде дождя, переходящие в снег, грозы, град и шквалистые усиления ветра.

Сильные осадки (дождь, снег) прогнозируются 25-27 мая в северных, 25-26 мая - в центральных, юго-восточных, 26 мая - в восточных регионах, сильный дождь - в северо-западных регионах страны.