Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению

За первые два года «Арабской весны» были изнасилованы, замучены и убиты по меньшей мере четыре тысячи человек, выступавших против правительства Асада, передает Kazpravda.kz

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Суд в Париже в пятницу заочно приговорил к пожизненному заключению трех высокопоставленных офицеров силовых структур Сирии за соучастие в преступлениях против человечности и военных преступлениях, сообщает Русская служба ВВС.

Их обвинили в причастности к гибели двух французов сирийского происхождения Маззена Даббаха и его сына Патрика, арестованных в Дамаске в 2013 году, после чего их судьба остается неизвестной.

Первый судебный процесс начался после семи лет расследования, проведенного французским судебным отделом по военным преступлениям.

Обвиняемые — бывший глава Бюро национальной безопасности Али Мамлук, бывший директор разведывательной службы ВВС Джамиль Хассан и бывший начальник отдела расследований этой службы в Дамаске Абдель Салам Махмуд. В суде их не было — на их арест выданы международные ордера.

«Этот приговор найдет отклик у сотен тысяч сирийцев, которые все еще ждут справедливости», — сказала Клеманс Бектарт, адвокат некоторых потерпевших по этому делу.

Накануне следственные судьи заявили, что «достаточно установлено», что Маззен и Патрик Даббах, «как и тысячи задержанных сотрудниками разведки ВВС, подверглись пыткам такой интенсивности, что умерли».

Это самые высокопоставленные сирийские должностные лица, чьи действия, предположительно, совершенные во время гражданской войны в Сирии, стали предметом рассмотрения в европейских судах.

«Впервые французские суды рассмотрят преступления сирийских властей и предадут суду самых высокопоставленных представителей власти, которые когда-либо привлекались к ответственности с момента начала сирийской революции в марте 2011 года», — заявила ранее Международная федерация прав человека (FIDH).

На момент ареста 20-летний Патрик Даббах был студентом гуманитарного факультета Дамасского университета. Его отец Маззен был старшим советником по вопросам образования во французской школе в Дамаске.

Их арестовали в ноябре 2013 года люди, утверждавшие, что работают в разведывательной службе ВВС Сирии.

«Свидетельства очевидцев подтверждают, что Маззен и Патрик были доставлены в центр содержания под стражей в военном аэропорту Меззех, который находится в ведении разведки ВВС Сирии и печально известен применением жестоких пыток», — заявили в FIDH, подчеркнув, что оба задержанных не принимали участия в протестах против режима Башара Асада.

Обоих признали умершими в 2018 году. Семья получила официальное уведомление о смерти Патрика 21 января 2014 года, а его отца Маззена — 25 ноября 2017 года.

В 2016 году жену и дочь Маззена Даббаха выселили из их дома в Дамаске, сам дом реквизировали власти. По мнению обвинения, эти действия «могут представлять собой военные преступления, вымогательство и сокрытие вымогательства».

Война между режимом Асада и вооруженными оппозиционными группировками, включая запрещенное во многих странах мира, «Исламское государство», началась в 2011 году после того, как режим подавил антиправительственные протесты.

Судебные процессы по делам о злоупотреблениях в Сирии проходили и в других странах Европы, в частности, в Германии. Но в тех делах привлеченные к ответственности люди занимали более низкие должности и присутствовали на слушаниях.

За первые два года «Арабской весны» были изнасилованы, замучены и убиты по меньшей мере четыре тысячи человек, выступавших против правительства Башара Асада.