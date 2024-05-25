Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения

Эта короткая информация из жизни Сагадата Нурмагамбетова может рассказать о многом. Те годы стали одним из драматических периодов в истории нашей страны, ломался традиционный образ жизни казахов, жителей аулов принуждали переходить к оседлости, с недовольными жестоко расправлялись.

За месяц до рождения Сагадата умер отец. Когда ему исполнилось шесть лет, скончалась мать Айса. Родителей ему и сестрам заменил старший брат Сагит. Целеустремленность юного Сагадата проявилась очень рано, в школе он за один год окончил два класса. Тяжелое детство, необходимость заниматься физическим трудом с ранних лет закалили его характер, именно тогда в нем вырабатывались те качества, которые проявятся в военные годы.

Когда началась Вторая мировая война, брата Сагита призвали на войну, и скоро он погиб. Сагадат Кожахметович после окончания школы работал в колхозной бригаде учетчиком и все время рвался на фронт. В 1942 году он был призван в Красную армию и направлен в Туркменистан, в пулеметное училище в городе Кушка.

После окончания училища в апреле 1943 года Сагадат Нурмагамбетов направляется на фронт, где начинает службу командиром пулеметного взвода. Впоследствии он командовал пулеметной ротой, был командиром стрелкового батальона в составе 1052-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии 5-й Ударной армии. Воевал в Украине, Молдове, Западной Белоруссии, Польше.

Мы это знаем из его книг-воспоминаний. Я нередко пытался разговорить Сагадата Кожахметовича, просил рассказать о фронтовом периоде его жизни. Но он как-то уходил от разговора. Тем, кому довелось служить в подчинении у первого министра обороны Казах­стана, известно его кредо «офицер для солдата прежде всего боевой товарищ», которое было сформировано еще в военные годы, когда он носил погоны лейтенанта. Так же хорошо известно его высказывание: «Есть множество момен­тов, когда можно потерять командирский авторитет. А вот к завоеванию его существует один путь: неустанный, каждодневный, творческий труд. Будьте для подчиненных примером во всем, живите с ними одними помыслами. Досконально изучайте технику и оружие. В бою действуйте решительно и смело, не теряйтесь в самой сложной обстановке. Помните, если поставлена задача, вы должны выполнить ее во что бы то ни стало».

О том, как воевал Сагадат Кожахметович, рассказывают документы фронтовых лет: «Действуя в составе штурмового батальона по прорыву сильно укрепленной обороны противника в районе села Выборув (в Польше), 14 января 1945 года отлично обеспечил руководство пулеметной ротой по уничтожению живой силы и техники противника.

Во время боя во второй траншее противника, когда выбыл из строя расчет станкового пулемета, капитан Нурмагамбетов, проявляя смелость и отвагу, заменил наводчика и открыл ураганный огонь по вражеской пехоте. На своем участке отбил две контратаки противника, уничтожил 65 гитлеровцев, а остальных обратил в бегство.

Пулеметная рота капитана Нурмагамбетова, форсировав реку Пилица в районе села Марынка, уничтожила 35 гитлеровцев, 6 огневых пулеметных точек и прочно закрепилась на захваченном плацдарме на левом берегу реки, чем обеспечила дальнейшее продвижение стрелковых рот по захвату населенного пункта Лихоницы.

В бою по прорыву обороны противника и дальнейшем развитии боевых действий за 14 и 15 января 1945 года пулеметная рота уничтожила до 120 гитлеровцев, 12 огневых пулеметных точек».

27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования во время прорыва сильно укреп­ленной обороны противника на территории Польши, проявленные при этом мужество и отвагу капитану Нурмагамбетову Сагадату Кожахметовичу было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

В мае 1945 года за героизм и мужество Сагадат Нурмагамбетов был представлен ко второй медали «Золотая Звезда». Вот строки из документа: «Во время прорыва сильно укрепленной обороны противника западнее Кюстрина, 14 апреля 1945 года батальон под умелым командованием майора Нурмагамбетова, действуя на главном направлении, прорвал оборону немцев и занял пять линий траншей, дал возможность ввода в действие танков и остальных батальонов полка. Проявляя смелость и умение, развил дальнейший успех боя за восточную окраину города Гузова, завязав уличные бои, за три часа овладел северо-восточной его окраиной, причем батальоном было уничтожено 200 гитлеровцев, 18 огневых точек, ликвидировано восемь опорных пунктов и захвачено в плен 69 солдат и офицеров противника.

23 апреля стрелковый батальон майора Нурмагамбетова первым форсировал реку Шпрее в районе пригорода Трептов и, закрепившись на западном берегу, отлично обеспечил отражение четырех яростных контратак противника, пытавшегося ликвидировать захваченный нашими частями плацдарм. Развивая дальнейший успех боя, батальон завязал уличные бои на улицах Трептова. Уничтожил свыше 80 гитлеровцев, захватил в плен 145 солдат противника, чем в исключительной мере способствовал овладению пригородом. 24 апреля 1945 года батальон майора Нурмагамбетова, сломив упорное сопротивление противника, ворвался в Берлин.

Батальон Сагадата Нурмагамбетова участвовал в штурме здания рейхс­канцелярии. Мастерски управляя батальоном, в сложных уличных боях с большими группами фаустников и автоматчиков уничтожил свыше 450 и захватил в плен 1 560 гитлеровцев и ликвидировал девять опорных пунктов».

Лишь один раз контуженный за предыдущие почти два года войны, в этих боях Сагадат Нурмагамбетов получил ранение. Но второе звание Героя Советского Союза по неизвестным причинам ему не было присвоено.

После окончания войны Сагадат Кожахметович занимал командные должности в Советской армии – от командира полка до первого заместителя командующего войсками Южной группы войск в Будапеште.

«Полководец бессилен без войск, войска немощны без предводителей», – учил нас Бауыржан Момышулы. Потому Сагадат Нурмагамбетов углублял свои военные знания в стенах Военной академии им. Фрунзе, дважды, в 1971 и 1981 годах, проходил высшие курсы переподготовки руководящего состава при Академии генерального штаба.

В 1989 году Сагадат Нурмагамбетов был избран председателем Казахского республиканского совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил, одновременно он возглавил Комитет Верховного совета Казахской ССР по делам ветеранов и инвалидов Вооруженных сил.

С обретением независимости нашим государством Сагадат Кожахметович Указом Президента Республики Казахстан был назначен председателем Государственного комитета обороны – центрального органа военного управления, создание которого стало первым шагом на сложном пути обеспечения военной безопасности нашего государст­ва. Затем он стал первым министром обороны Республики Казахстан, находясь на этой должности до октября 1995 года, впоследствии занимался вопросами военного строительства в роли советника Президента.

Он выступал

с трибуны ООН

Вооруженные силы Казахстана под руководством первого министра обороны создавались на базе дислоцированных на территории Казахской ССР военных объектов, соединений и частей Среднеазиатского военного округа СССР, объединенного в 1989 году с Туркестанским военным округом.

На заре нашей независимости, конечно, повезло, что у нас был такой человек с огромным опытом военного управленца. Перед руководством Казахстана стоял серьезный вопрос, как собрать национальные военные кадры. Надо было создавать свои вооруженные силы, а многие выходцы из республики служили на огромных просторах когда-то единой страны. На посту министра обороны Казахстана Сагадат Кожахметович проявил себя не только как опытный военачальник, но и талантливый государственный деятель. Как человеку, занимавшему ответственный пост, министру нередко нужно было выполнять роль дипломата. К примеру, в процессе воен­ного сотрудничества с оборонными ведомствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики Сагадат Нурмагамбетов встречался с генералом армии Павлом Грачевым и генерал-полковником Чи Хаотянем. Немаловажно, что он был единственным участником Второй мировой войны среди министров обороны на пространстве Содружества Независимых Государств, они и главы оборонных ведомств других иностранных государств к его мнению прислушивались и считались с ним.

В годы становления Вооруженных сил нашей республики при непосредственном участии Сагадата Нурмагамбетова были приняты многие основополагающие законы в сфере обороны. В 1992–1994 годы были сформированы Войска противовоздушной обороны, Военно-воздушные силы и Сухопутные войска Вооруженных сил Казахстана, которые состояли из трех видов – Сил общего назначения, Сил воздушной обороны и Сил охраны Государственной границы.

Я в то время был вне Казахстана. Познакомились мы с Сагадатом Кожахметовичем в Москве, на последнем Всеармейском совещании, где был собран весь генералитет Советского Союза. До этого я пытался вернуться в Казахстан, но для меня не нашлось должностей, ведь я уже был генералом, командиром дивизии. 1 апреля 1992 года вернулся в Казахстан, представился Сагадату Кожахметовичу, был назначен командиром корпуса противовоздушной обороны в Алматы.

Видимо, тогда уже было указание Президента страны о подготовке к созданию Министерства обороны Казахстана. Можно представить, какая тяжелая ноша легла на плечи Сагадата Кожахметовича. Очень большой проблемой был кадровый вопрос. Тогда из соединений и воинских частей шел отток офицеров. Уроженцы других респуб­лик убывали на свою историческую родину.

При этом территория Казахстана была насыщена складами оружия и боеприпасов, дивизиями и другими воинскими частями. В начальный период шел раздел военного имущества, что-то из вооружения должно было отойти России. Перед нами стояла задача сохранить оставшееся, не допустить хищений. В этой ситуации Сагадат Нурмагамбетов проявил муд­рость, спокойствие и выдержку, начал собирать собственные, казахстанские военные кадры, одним из них был я. Так постепенно шло становление казахстанской армии.

Сагадата Кожахметовича отличали способность к стратегическому мышлению, умение выделить главное направление, высокий интеллект, широта мышления, глубокое знание людей и колоссальная работоспособность. Богатый жизненный и военный опыт Сагадата Нурмагамбетова был крайне востребованным в трудное время создания Вооруженных сил страны. Как один из руководителей Средне­азиатского военного округа, он хорошо знал военную географию Казахстана, места дислокации соединений, учреж­дений и баз хранения техники и воору­жения, их руководителей, побывал во всех частях, дислоцировавшихся на территории республики.

Вопрос подготовки военных кадров был делом особой государственной важности, поэтому с первых дней создания Вооруженных сил Сагадат Нурмагамбетов взял его под свой личный контроль. Согласно его решению Алматинское высшее общевойсковое командное училище преобразовывается в многопрофильное военно-учебное заведение для подготовки офицеров по одиннадцати специальностям. Кроме этого, был организован экстернат по программе среднего общевойскового училища по наиболее дефицитным специальностям. Своевременным было его решение открыть краткосрочные курсы по подготовке офицеров, прапорщиков, сержантов.

Повторюсь, о своем фронтовом периоде министр не любил рассказывать. Ратный путь и многолетнюю службу в Вооруженных силах Сагадат Кожахметович описал в своих книгах «Лицом к огню», «Мой передний край», «А в памяти нет тишины», в сборнике «От огненных лет до суверенной армии». Сегодня они – часть богатого, многогранного военного и духовного наследия генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. Весь его жизненный путь был сложен из таких скрепов, как системное военное профессиональное образование, четкая воинская исполнительность и требовательность, выстраи­вание правильных взаимоотношений между командирами и подчиненными на основе общевоинских уставов, понимание общих правил ведения боя, любовь к Родине.

Сагадат Кожахметович регулярно встречался с участниками войны, с ветеранами Вооруженных сил и труда. Причем он находил для этого время не только в дни юбилеев и праздников, но и в будние дни. За заслуги в создании и строительстве Вооруженных сил, укреп­ление обороноспособности страны и активное участие в патриотическом воспитании молодежи министру обороны Республики Казахстан, генералу армии Сагадату Нурмагамбетову было присвоено звание Халық Қаһарманы с вручением Золотой Звезды № 1.

В 2005 году он стал, пожалуй, единственным ветераном Второй мировой войны, которому выпала честь выступить с трибуны Организации Объеди­ненных Наций к 60-летию Великой Победы. В те дни, когда Сагадат Кожахметович находился в Нью-Йорке, скончалась его жена Лира Сабировна. Мне было поручено встретить его в аэропорту Алма­ты. Увидев меня, он как-то сразу почувствовал неладное и спросил: «Что случилось?» Тогда я увидел на глазах героя войны слезы.

Не зря говорят, что «ветераны в запас не уходят». Сагадат Кожахметович и на заслуженном отдыхе оставался в строю. В 2013 году генерал армии Сагадат Нурмагамбетов на 89-м году ушел из жизни. Его похоронили на Кенсайском кладбище в Алматы.

Сегодня имя великого сына казахского народа, Халық Қаһарманы увековечено в названиях военно-учебных заведений, парков и улиц казахстанских городов. Но я думаю, можно сделать больше. На примере жизни первого министра обороны надо воспитывать подрастающее поколение, молодежи нужно рассказывать, как сильно он любил Родину, будущие защитники Отечества должны знать, с каким героизмом он защищал свою страну, вел в атаку свои подразделения, не кланяясь пулям. Жизненный путь Сагадата Кожахметовича достоин внимания поэтов, романистов, композиторов и режиссеров.