Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
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Мухтар Алтынбаев, Халық Қаһарманы, генерал армии
Судьба у Сагадата Кожахметовича была не из легких, как, впрочем, у многих его современников. Родился он 25 мая 1924 года в ауле Косым. В годы коллективизации несколько семей переехали в село Дворянка, которое впоследствии стало совхозом «Трудовое». Там и прошло ранее детство будущего министра обороны. Сейчас поселок носит название Енбек Аккольского района Акмолинской области.