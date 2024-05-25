За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска

Они признаны виновными в незаконном вмешательстве в деятельность Национального центра тестирования, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннауки и высшего образования

Решением суда города Уральск двое жителей Западно-Казахстанской области приговорены к 2,5 годам ограничения свободы каждый за совершение преступлений, предусмотренных статьями 206, 250 и 198 Уголовного кодекса, сообщает КНБ.

Также они лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на пять лет.

«Основанием для вынесения приговора стали процессуальные материалы КНБ, согласно которым осужденные в 2021-2022 годах осуществляли неправомерный доступ и копирование охраняемой законом информации Национального центра тестирования министерства науки и высшего образования Казахстана», - отмечается в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.