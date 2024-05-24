Самую большую городскую мечеть открыли в Шымкенте

Общество
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Дана Аменова
Корреспондент

В церемонии открытия мечети имени «Есжанұлы Сейітжан қари» приняли участие председатель ДУМК Наурызбай кажы Таганулы, аким Шымкента Габит Абдимажитулы, а также государственные и общественные деятели, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДУМК

Фото: ДУМК

Стоит отметить, что в честь этого события в Шымкент прилетел из Саудовской Аравии известный каллиграф казахского происхождения шейх Осман Тоха, переписавший вручную священный Коран и переведший его на несколько языков.

С 1988 года он служил в коранской типографии короля Фахда в Саудовской Аравии. За это время он переписал Коран по 20 различным рассказам (риуаятам), его переводы были изданы миллионными тиражами. Предки шейха Усмана Тоха были казахами, родом из Туркестана.

На торжественном мероприятии аким города Габит Абдимажитулы поздравил жителей с открытием новой мечети и передал приветствие главы государства Касым-Жомарта Токаева почетному гостю из Саудовской Аравии и подарил ему казахский шапан согласно традиции.

«Искренне поздравляю вас с открытием мечети «Есжанұлы Сейітжан қари». Пусть Всевышний Аллах сделает эту мечеть местом добра, единения и процветания, знаний и любви. Я верю, что наша молодежь, обучавшаяся в этой мечети, внесет свой вклад в духовное развитие прекрасного города и казахского народа. Пусть Всевышний Аллах вознаградит граждан, построивших мечеть», – сказал на церемонии открытия Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы.

Также Верховный муфтий наградил почетного гостя, шейха из Саудовской Аравии праздничной медалью «30 лет Духовному управлению мусульман Казахстана» и подарил ему казахский шапан.

В новой мечети одновременно смогут молиться 12 000 человек. Здесь есть конференц-зал, столовая на 600 человек, медресе духовного воспитания молодежи, зал бракосочетания, подземная парковка на 736 машин.

#Шымкент #мечеть #открытие #шейх #ДУМК

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