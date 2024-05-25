Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае

На встрече с жителями региона глава ведомства сообщил о создании в девяти областях республики, включая область Абай, специа­лизированных предприятий, которые займутся обслуживанием гидротехнических соору­жений.

– В настоящее время в области Абай насчитывается 19 дамб и водохранилищ, которые необходимо обслуживать. И создаваемые предприятия будут заниматься этой работой, – рассказал министр.

Комментируя паводковую ситуацию в стране и ситуацию с прорывом дамбы в Китае, Нуржан Нуржигитов отметил, что казахстанцам не стоит опасаться последствий.

– В этом году образовался очень большой объем паводковых вод... Такой ситуации не было в течение последних 80 лет. С другой стороны, ситуация позволила накопить дополнительно очень большой ­объем воды в водохранилищах – более семи миллиардов кубометров. Кроме того, мы смогли использовать воду для лиманного орошения и заливки пойм, – сообщил министр.

Что касается прорыва дамбы в Китае, то, по словам Нуржана Нуржигитова, между двумя странами имеется договоренность о взаимодействии.

– Если на их ­гидрологическом посту объем поступающей воды в сторону Казахстана в секунду увеличится более чем в 1 400 кубов, они с нами начнут сразу обмениваться информацией... Сейчас наблюдается незначительное увеличение поступ­ления воды, – сообщил министр.

По его словам, в настоящее время воду принимает Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области. Как подчеркнул Нуржан Нуржигитов, оно может принять еще около 10 кубокилометров.

Также в ходе встречи глава водного ведомства рассказал о состоянии гидрологических ­сооружений респуб­лики в целом и в области Абай, в частности.

Так, из 1 502 действующих по стране гидротехнических сооружений 537 находятся в неудовлетворительном состоянии. В бассейне Иртыша расположено 57 сооружений, 20 из них требуют ремонта. В Жарминском районе области находится Чарское водохранилище, ремонт которого затянулся на восемь лет.