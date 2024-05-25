Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае Общество 25 мая 2024 г. 6:49 9 Флора Левина Область Абай с рабочей поездкой посетил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов Фото Бексултана Матешова На встрече с жителями региона глава ведомства сообщил о создании в девяти областях республики, включая область Абай, специализированных предприятий, которые займутся обслуживанием гидротехнических сооружений. – В настоящее время в области Абай насчитывается 19 дамб и водохранилищ, которые необходимо обслуживать. И создаваемые предприятия будут заниматься этой работой, – рассказал министр. Комментируя паводковую ситуацию в стране и ситуацию с прорывом дамбы в Китае, Нуржан Нуржигитов отметил, что казахстанцам не стоит опасаться последствий. – В этом году образовался очень большой объем паводковых вод... Такой ситуации не было в течение последних 80 лет. С другой стороны, ситуация позволила накопить дополнительно очень большой объем воды в водохранилищах – более семи миллиардов кубометров. Кроме того, мы смогли использовать воду для лиманного орошения и заливки пойм, – сообщил министр. Что касается прорыва дамбы в Китае, то, по словам Нуржана Нуржигитова, между двумя странами имеется договоренность о взаимодействии. – Если на их гидрологическом посту объем поступающей воды в сторону Казахстана в секунду увеличится более чем в 1 400 кубов, они с нами начнут сразу обмениваться информацией... Сейчас наблюдается незначительное увеличение поступления воды, – сообщил министр. По его словам, в настоящее время воду принимает Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области. Как подчеркнул Нуржан Нуржигитов, оно может принять еще около 10 кубокилометров. Также в ходе встречи глава водного ведомства рассказал о состоянии гидрологических сооружений республики в целом и в области Абай, в частности. Так, из 1 502 действующих по стране гидротехнических сооружений 537 находятся в неудовлетворительном состоянии. В бассейне Иртыша расположено 57 сооружений, 20 из них требуют ремонта. В Жарминском районе области находится Чарское водохранилище, ремонт которого затянулся на восемь лет. #область Абай #Китай #дамба #прорыв дамбы