«Жасыл Ел» собирает молодежь Свежий выпуск 30 мая 2024 г. 3:14 1 Наталия Портнягина Двадцатый год подряд государственная программа «Жасыл Ел» способствует трудоустройству молодежи. фото "КП" Из 1 475 квот, выделенных Западно-Казахстанской области в этом году по программе, 300 предназначены для областного центра. Остальные распределят по 11 районам региона. Сезонную работу смогут получить студенты, безработные, молодежь категории NEET в возрасте 16–35 лет. Традиционно бойцы трудовых отрядов займутся посадкой и уходом за деревьями, благоустройством парков и скверов. Их зарплата составит около 100 тыс. тенге. Также они будут обеспечены спецодеждой и инвентарем. В ЗКО программа реализуется с 2007 года. За это время свыше 25 тыс. западноказахстанцев внесли вклад в озеленение и благоустройство региона. В рамках юбилея проекта в текущем году планируется проведение ряда мероприятий. #программа #молодежь #трудоустройство #Жасыл ел