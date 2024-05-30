«Жасыл Ел» собирает молодежь

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Наталия Портнягина

Двадцатый год подряд государственная программа «Жасыл Ел» способствует трудоустройству молодежи.

фото "КП"

Из 1 475 квот, выделенных Западно-Казахстанской области в этом году по программе, 300 предназначены для областного центра. Остальные распределят по 11 районам региона.

Сезонную работу смогут получить студенты, безработные, молодежь категории NEET в возрасте 16–35 лет. Традиционно бойцы трудовых отрядов займутся посадкой и уходом за деревьями, благоустройством парков и скверов. Их зарплата составит около 100 тыс. тенге. Также они будут обеспечены спецодеждой и инвентарем.

В ЗКО программа реализуется с 2007 года. За это время свыше 25 тыс. западноказахстанцев внесли вклад в озеленение и благоустройство региона. В рамках юбилея проекта в текущем году планируется проведение ряда мероприятий.

#программа #молодежь #трудоустройство #Жасыл ел

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