Астана и Париж «сверили часы»

Казахстан и Франция на пороге перевода стратегического партнёрства в новое качество, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко и директор департамента континентальной Европы министерства Европы и иностранных дел Французской Республики Брис Рокфёй провели десятый раунд казахско-французских политических консультаций.

Дипломаты обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, выразив особое удовлетворение активной динамикой его развития и доверительным диалогом, установившимся в последние годы между главами государств – Касым-Жомартом Токаевым и Эмманюэлем Макроном.

«Первый визит главы государства в Париж в ноябре 2022 году, а затем, менее чем через год, ответный визит французского президента в Казахстан вывели стратегическое партнёрство между нашими странами на новый этап, и сегодня мы стоим на пороге его перевода в новое качество», - сказал Василенко.

Французская сторона, в свою очередь, подчеркнула, что Париж придает важное значение дальнейшему углублению стратегического партнёрства с Астаной. Глава французской делегации отметил, что, «с учётом запланированных на ближайшее время двусторонних мероприятий, мы находимся перед открытием новой страницы в наших отношениях».

В рамках переговоров были обсуждены дальнейшие перспективы казахско-французского партнёрства и намечены шаги по углублению кооперации во всех сферах. При этом в качестве ключевых направлений определены торгово-экономическая, инвестиционная, энергетическая, сельскохозяйственная, транспортно-логистическая и культурно-гуманитарная области, а также водная тематика.

Стороны провели подробный анализ текущего состояния совместных инвестиционных проектов, в том числе, в сферах машиностроения, возобновляемой энергетики и разработки редкоземельных металлов, обозначив необходимые шаги для ускорения их реализации.

Французская сторона подтвердила твёрдую приверженность оказанию всемерной поддержки Астане в развитии сотрудничества Казахстана с Европейским союзом.

Кроме того, в рамках политических консультаций состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

По итогам переговоров был выражен обоюдный интерес к укреплению и расширению двусторонних связей на всех уровнях и подтверждена приверженность дальнейшему развитию сотрудничества между Казахстаном и Францией в духе стратегического партнёрства.

Казахстан и Франция заключили договор о стратегическом партнерстве в Париже в июне 2008 года.

Товарооборот между РК и ФР за 2023 г. составил 4,2 млрд долларов США (экспорт из РК - 3 млрд, импорт в РК – 1,2 млрд), что на 7,7 % выше, чем за предыдущий год. Объем двусторонней торговли за январь-март 2024 г. составил 1,4 млрд. долл., что на 34,5% выше, чем за аналогичный период 2023 г. (1,1 млрд.).