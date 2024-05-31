Побывал я на пиру у хвостатых кенгуру

Больше сотни алматинских школьников с удовольствием продолжат учиться на летних каникулах. Только предметы у них не из общеобразовательной программы. Ребята будут постигать животный мир и учиться заботиться о братьях наших меньших.

Когда еще можно на законных основаниях покормить жирафа или приобнять змею? Для этого необходимо было лишь оформить заявку и написать сочинение на тему «Почему я хочу учиться в зоошколе». С понедельника к занятиям приступят сто школьников в возрасте от 9 до 16 лет.

– Занятия проводятся два раза в неделю, длительностью два часа – час на теорию, час на практику, – комментирует Любовь Сачкова, педагог, методист научно-методического отдела. – Зоошкола в современном виде существует с 2018 года, но ее прообразом был юннатский кружок, основанный еще в 30-е годы прошлого столетия самим Максимом Зверевым. С этого года мы приняли решение, чтобы все желающие поступить в нашу школу писали сочинение. Иногда ведь записываются, рассчитывая на то, что будут просто развлекаться. А у нас делается акцент на получении знаний. Некоторые родители не знают, чем занять своих детей на каникулах, а тут слышат, что это бесплатно, и записывают просто так, чтобы ребенок был при деле. В итоге эти дети и сами не учатся, и другим не дают.

На первом уроке преподаватели зоошколы Любовь Сачкова и Жансая Ахметкаримова в обязательном порядке рассказывают о настоящей роли зоо­парков. Потому что многие до сих пор воспринимают зоо­парк как место для прогулки и своеобраз­ное СИЗО для животных. А зоопарк вообще-то создан для другого. Основная его функция – сохранение генофонда редких и исчезающих видов. Это не развлекательный комплекс, а, прежде всего, научно-просветительское учреж­дение, идея которого состоит в создании распределенного по всей планете банка животных.

Кстати, Алматинский зоопарк первый в мире поселил у себя сайгаков, и они очень успешно размножаются. Это очень осторожные, пугливые животные, и при плохих условиях такого бы не произошло.

Также, помимо зоошколы, для детей будут проводить дополнительные занятия в виде факультативов. В этом году основной факультатив, обещающий побить рекорды посещаемости, – «Фантастические твари и где они обитают». Дети ознакомятся со всеми волшебными животными, встречающимися в кино, литературе, легендах.

Отсидеться на задней парте в зоошколе не получится, пос­ле изучения каждого блока ученики пишут итоговый тест. Прогулять без уважительной причины тоже не выйдет, могут и отчислить.

Летняя школа – лишь часть мероприятий, проводимых Алматинским зоопарком. А новинка этого года – книжный клуб, записаться в который можно и сейчас, его также ведет Любовь Сачкова. Читать дети будут не только книги о животных. На выбор – классика, приключения, путешествия, фантастика, познавательная литература. Все, что наберет большинство голосов.

– Идея открытия книжного клуба – это попытка развить интерес к чтению, сформировать для детей и подростков социальную среду единомышленников, – комментирует педагог.

Почти всегда дети, пришедшие на один из видов занятий, остаются и на другие. Особенно любят зоопарковские праздники, а их в копилке огромное количество.

– В прошлом году праздновали День Нептуна, – рассказывает Любовь. – Ребята носились с брызгалками, смеялись, веселились, даже не верилось, что это происходит в наши дни. Очень зрелищным и атмосферным получилось празднование Хэллоуина. Проводить его решили вечером. Представьте: темнота, у животных горят глаза, шорохи, звуки и хищники подвывают... Наверное, лучше этой локации для такого мероприятия не придумать.