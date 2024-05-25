Умер легендарный академик Торегельды Шарманов

На 95-м году ушел из жизни президент Казахстанской академии питания, известный нутрициолог Торегельды Шарманов, передает Kazpravda.kz

Фото: КазНМУ имени Асфендиярова

Министерство здравоохранения выразило глубокие соболезнования в связи с кончиной академика Торегельды Шарманова - легенды мирового здравоохранения и гордости казахстанской медицины.

«Вклад Торегельды Шармановича в здравоохранение нашей страны и его неоценимая помощь не только медицинскому сообществу, но и всем гражданам республики, остаются бесценными. Всю свою жизнь он посвятил развитию отечественной медицины», - сказала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

На протяжении 12 лет Торегельды Шарманов возглавлял министерство здравоохранения и создал непревзойденную систему первичной медико-санитарной помощи. С 1974 года являлся бессменным руководителем Казахской академии питания – одной из ведущих научных организаций страны.

Торегельды Шарманов был удостоен множества наград, включая звание Еңбек Ері - высшей степени отличия Республики Казахстан, присвоенной за выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения, а также высшую степень отличия Всемирной Организации Здравоохранения – премию Леона Бернара, что подчеркивает его исключительные заслуги на международной арене.

Имя Академика Торегельды Шарманова навсегда вписано золотыми буквами в историю медицины и будет служить вдохновением для будущих поколений.