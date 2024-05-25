Умер легендарный академик Торегельды Шарманов

Здравоохранение, Соболезнования
114

На 95-м году ушел из жизни президент Казахстанской академии питания, известный нутрициолог Торегельды Шарманов, передает Kazpravda.kz

Фото: КазНМУ имени Асфендиярова

Министерство здравоохранения выразило глубокие соболезнования в связи с кончиной академика Торегельды Шарманова - легенды мирового здравоохранения и гордости казахстанской медицины.

«Вклад Торегельды Шармановича в здравоохранение нашей страны и его неоценимая помощь не только медицинскому сообществу, но и всем гражданам республики, остаются бесценными. Всю свою жизнь он посвятил развитию отечественной медицины», - сказала министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

На протяжении 12 лет Торегельды Шарманов возглавлял министерство здравоохранения и создал непревзойденную систему первичной медико-санитарной помощи. С 1974 года являлся бессменным руководителем Казахской академии питания – одной из ведущих научных организаций страны.

Торегельды Шарманов был удостоен множества наград, включая звание Еңбек Ері - высшей степени отличия Республики Казахстан, присвоенной за выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения, а также высшую степень отличия Всемирной Организации Здравоохранения – премию Леона Бернара, что подчеркивает его исключительные заслуги на международной арене.

Имя Академика Торегельды Шарманова навсегда вписано золотыми буквами в историю медицины и будет служить вдохновением для будущих поколений.

#здравоохранение #медицина #наука #Торегельды Шарманов

Популярное

Все
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Каждый их танец – спектакль
Память о героях нужно сохранить
Подъем воды в Черном Иртыше заставил чеэсников нарастить группировку
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Казахстанские верующие прошли через тяжелые годы репрессий
В Конаеве отдан под суд подрядчик, затянувший строительство ряда объектов
Успешное завтра начинается... вчера. Выпускники школ за время учебы смогли получить и рабочие специальности
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
В столичных школах провели единый классный час «Білімім – Отаныма»
Правительству поручено ускорить приватизацию объектов госсектора
С неба льет, а сеять надо…
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
Qarmet купил завод по утилизации автохлама
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
Завершился третий сезон конного марафона «Ұлы дала жорығы»
В лучших национальных традициях
Честь имею!
Гвардейцы Актобе получили образовательные гранты
На холстах художников образы Великой степи
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Одно громкое «доколе»?
Министр просвещения встретился с претендентами на «Алтын белгі»
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
19 подростков задержаны полицией за участие в наркоторговле с начала года
Уроженка Кении завоевала лицензию на Олимпиаду для Казахстана
Миграционное законодательство решает комплекс проблем
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу
Отмена утильсбора подорвет долгосрочное развитие экономики Казахстана – Шарлапаев
Вопросы энергодефицита откладывать нельзя
Казахстан заинтересован в поставках во Вьетнам высококачественной сельхозпродукции
Представители комиссии «Игр будущего» посетили нашу страну
На 57 улицах Жезказгана проведут средний ремонт дорог до конца года
Драка местных граждан с иностранцами в Бишкеке переросла в беспорядки
Сегодня в Ашхабаде начнет свою работу Международная научная конференция «Кладезь мудрости Махтумкули Фраги», посвященная 300-летию выдающегося поэта, философа и мыслителя Востока
Кабмин планомерно осуществляет загрузку отечественных предприятий
Токаев поручил правительству усилить работу по ликвидации последствий паводков
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Дом дружбы в Актау принимал эвакуированных
Тест на прочность: держаться вместе!
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Ветеранам – везде почет
Штурмовики идут в бой с пехотой
Почти 400 фильмов создали в Казахстане за прошлый год
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Думе предложили запретить в России организацию обращения криптовалют
Депутаты Казахстана и СУАР обсудили вопросы межрегиональной торговли

Читайте также

Эксперты Нацкомиссии обсудили актуальные проблемы репродукт…
Треть смертей в мире: как чистота воздуха влияет на заболев…
Свыше 9,7 млрд тенге выделило правительство на вакцину прот…
Глава государства посетил посольство Ирана в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]