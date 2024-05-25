Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру

Как сообщили в акимате области, был создан фонд из квартир, из которого жители, чьи дома не подлежат восстановлению, могут самостоятельно выбрать себе жилье либо стать обладателями одного из 520 строя­щихся домов в микрорайоне «Солнечный-2».

...Юля Сабитова, ее сын и родители заехали в трехкомнатную квартиру. Раньше они жили в микрорайоне «Подгора» в доме по улице Калюжной.

А Куаныш и Гульден Сериковы выбрали однушку, но зато в новостройке. Они воспитывают двоих детей. Старый дом по улице Перминовых не подлежит восстановлению, квартиру семье дали в кратчайшие сроки.

Новоселы довольны жильем и благодарят Президента за помощь в решении возникших проблем.

Напомним, в регионе сейчас идет активный процесс оформ­ления квартир. 380 семей прошли через комиссию, для 40 из них уже рассматривается вопрос оплаты. Еще 42 семьи подали заявления на получение нового дома в микрорайоне «Солнечный-2».

Помогать строить дома для пострадавших от паводка будут стройотряды. С такой инициативой выступила партия «Ауыл». В связи с этим председатель партии Серик Егизбаев и аким СКО Гауез Нурмухамбетов встретились со строй­отрядовцами.

– За летний трудовой семестр бойцы заработают порядка 450–500 тысяч тенге. Я считаю, это хороший довесок к студенческому бюджету, – сообщил председатель республиканской партии «Ауыл» Серик Егизбаев.

Глава региона поблагодарил студентов за активное участие и подчеркнул важность стройотрядовского движения. В его составе будут студенты колледжей СКО, которые специализируются в строительной сфере.

– В это непростое время Глава государства Касым-Жомарт Токаев лично поддержал североказахстанцев, он приехал и поручил оказать пострадавшим максимальную помощь, никого не оставляя в беде. Правительство, все государственные органы делают все возможное, чтобы вернуть людей к нормальной жизни. В микрорайоне «Солнечный-2» идет строительство 520 домов. Здесь важны будут ваша помощь и рабочие руки стройотрядовцев. Нужно использовать все силы и средства, чтобы пострадавшие в кратчайшие сроки заехали в новые дома, – обратился к неравнодушным студентам Гауез Нурмухамбетов.

Надо сказать, что молодежь Северо-Казахстанской области первой создала строительные отряды. В движении принимают участие все учебные заведения.

– Я учусь на техника-строителя, – отметил студент Высшего строительно-экономического колледжа Данил Бладыко. – Многие люди пострадали от паводка, я решил помочь. Мы всей группой записались в стройотряд.

– Я тоже хочу помочь семьям, которые пострадали от паводка. Люди хотят жить в уютных и красивых домах. А я и многие мои сверстники готовы к работе. Кроме того, за свой труд буду получать заработную плату, – подхватил студент Уали­хан Мухаммедамин.

Тем временем во всей Северо-Казахстанской области проводится большая работа по строительству и восстановлению инфраструктуры. Механизированные бригады районов ремонтируют дома в пострадавших микрорайонах и селах.