Как минимум семь казахстанцев выступят на Roland Garros

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Михаил Кукушкин запрыгнул в последний вагон уходящего поезда: в финале квалификационного раунда он сумел взять верх над итальянцем Франческо Маэстрелли со счетом 6:4; 6:7(4); 6:3. Таким образом, третья ракетка Казахстана в 15-й раз в карьере сыграет на парижских кортах, сообщает ФТК.

Честь Казахстана в основной сетке Roland Garros будут защищать Елена Рыбакина, Юлия Путинцева, Александр Бублик, Александр Шевченко и Михаил Кукушкин - в одиночном разряде, Анна Данилина и Александр Недовесов - в парном разряде. Также в паре, возможно, сыграет Александр Бублик.

Основной турнир Открытого чемпионата Франции 2024 пройдёт с 25 мая по 8 июня.