Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу

К сожалению, танцор не сможет попасть на Олимпиаду-2024, где брейкинг будет представлен впервые, передает Kazpravda.kz

Фото: Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

B-Boy Dias стал первым финалистом Red Bull BC One World Final, который пройдет в Рио-де-Жанейро 7 декабря.

Диас - восходящая звезда брейкинга Казахстана, начал заниматься им в 10 лет. Молодой b-boy покорил танцевальный мир своей креативностью, взрывными движениями и фирменным стилем. Ему пророчат большое будущее и статус новой суперзвезды среди нынешних би-боев, сообщает Спорт Шрёдингера.

«Я очень обрадовался! Для меня это большая честь оказаться на большой мировой сцене. Я всегда смотрел этот чемпионат, восхищался победителями. Это большая ответственность. Стоит сказать, что там очень долгий и сложный отбор. Ты должен победить не только в своей стране, но еще и войти в четверку лучших среди победителей других стран. А я сразу оказался в финале. Это же невероятно! Я буду стараться победить. Мне хочется выступить там красиво!» - рассказал Диас.

В финале Red Bull BC One World Final в Бразилии примут участие 16 b-boys и 16 b-girls, а ведущими и диджеями выступают признанные представители хип-хопа и брейкинга.

К сожалению, Диас уже не сможет попасть на Олимпиаду-2024, где брейкинг будет представлен впервые.