«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане

Форум промышленного IT, приуроченный к 30-летию Eurasian Resources Group (ERG), собрал в Астане 350 экспертов, которые проводят или собираются проводить цифровые трансформации на производстве, передает корреспондент Kazpravda.kz

Партнер McKinsey & Company Сергей Соколов убежден, что успешные компании, которые проходят цифровую трансформацию, должны ставить амбициозные цели.

По его мнению, мало создать продукт, нужно сделать так, чтобы он использовался и постоянно совершенствовался. Для этого, по словам Соколова, необходимо выстраивать правильное партнерство со своими вендорами, выделять цифровую трансформацию в отдельную инициативу со своими руководителями и бюджетом, а также обучать сотрудников.

Глава Казахмыса Нурахмет Нуриев отметил, что инновации не сразу приживаются средиперсонала.

«Внедрив и протиражировав систему для обеспечения безопаности производства на 12 рудниках, мы по сей день неполноценно используем ее в повседнной жизни, так как остаются традиционные методы формирования данных на уровне производственного персонала, и те изменения, с которыми мы сталкиваемся, будут внедряться не сразу и только через обучение», – сказал он.

Президент совета директоров Honeywell (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) Артур Нигматьянов, убежден, что цифровая трансформация должна следовать за развитием компании и ее корпоративной культуры.

«Для перехода в пятую промышленную революцию одних технологий недостаточно. Нужен центр компетенций и люди, которые готовы работать по-другому. И те компании, которые не осознали экономическую эффктивность перехода на комплексное развитие с применением промышленной автоматизации и цифровизации, увы не смогут быть более эффеткивными», – подчеркнул эксперт.

Эксперт по венчурному инвестированию компании Plug and Play Искандар Курбонов назвал рынок ГМК узким, а проблемы игроков – одинаковыми. Поэтому исследовательские центры, которые возникают внутри других компаний, на его взгляд, могут заражать других игроков и предпринимателей желанием масштабировать идею, выходить на международную арену.

«Этот форум – знаковое событие для всего промышленного сектора, - считает генеральный директор филиала автономного кластерного фонда «Парк инновационных технологий по г. Алматы» Бауржан Канкин, – Рад, что производственные гиганты стали активно говорить о цифровизации и проявляют готовность внедрять у себя новые разработки. Мы собрали у себя уникальную карту казахстанских стартапов. И если кому-то из них удастся сделать проект для отечественной производственной компании, он тут же превратится в «единорога».

Гендиректор ERG в Казахстане Серик Шахажанов отметил, что цифровизация производственных процессов – это повышение конкурентоспособности Группы.

«Для нас цифровизация – это не дань моде. Чтобы понимать тренды, мы приняли решение провести собственный IT-форум, в рамках которого полтора месяца назад объявили о кейс-чемпионате для IT-стартапов», – сообщил он.

Участники чемпионата должны «расширить» IT-методами «узкие места» в производсстве. В финал сегодня вышло 15 команд. В чемпионате участвовали также студенты 1-4 курсов.

Как рассказал глава ERG, заявки на конкурс подали 50 стартапов со всей страны при поддержке TechGarden и AstanaHub. Первичный отбор проводился IT-компанией Группы – BTS.

После него осталось 26 сильных стартапов, которые попали на Актюбинский завод ферросплавов АО ТНК «Казхром», входящий в ERG, где им рассказали о «болях» металлургического предприятия. Они пообщались с металлургами и уехали искать решения.

По итогам финального демо проектов определились победители: ТОО «KAZITECH» сразу с двумя проектами – за разработку системы для измерения остатков руды на складе, а также готовой продукции и шлаков. Их второй проект – решение по реализации цифровой очереди при отгрузке щебня. В числе победителей – SmartView с проектом, который позволит учитывать готовую продукцию без учета подсыпки. Следующий победитель – команда OKR-FIN с решением по предотвращению столкновений железнодорожного транспорта друг с другом. Последний - SagaTechnologies – за разработку прототипа робота-обходчика.

По словам конкурсантов, уровень этой «игры» интереснее, в сравнении с теми, в которых им доводилось участвовать ранее, поскольку компания больше - задачи сложнее. Участие в этом чемпионате покрывает все фронты: академический, карьерный и фронт личных интересов.

Miningfuturist, основательница и СЕО Prospector Эмили Кинг рекомендовала стартапам фокусироваться на финансовых технологиях и операционном прогрессе, чтобы эффективно взаимодействовать с клиентами из ГМК. По ее словам, стартапы могут работать с гигантами: ГМК бурно растет и здесь есть финансовые стимулы, ведь горный сектор зарабатывает около 400 млн долларов в год.

Вместе с тем, цифровизация в горном секторе – это молодое направление. Стартапы, по мнению Кинг, действительно могут помочь компаниям ГМК заработать больше прибыли.

Члены жюри остались впечатлены тем, что увидели и услышали сегодня – им показали отличные потенциальные решения для казахстанской и мировой горнодобывающей промышленности.