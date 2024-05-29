Два государства для двух народов

Свежий выпуск
2
Ануар Калмыков

Норвегия, Испания и Ирландия объявили о признании Палестины в качестве государства с 28 мая

фото из архива "КП"

Палестино-израильский конфликт, разгоревшийся в октябре прошлого года, обострил вопрос международно-правового признания государственности Палестины. На данный момент эта страна признана большинством государств – членов ООН, а неделю назад о скоординированном признании Палестины как государства заявили еще три европейские страны – Норвегия, Испания и Ирландия. Решение, как заявлялось ими, вступит в силу 28 мая.

«Палестинский народ имеет фундаментальное, независимое право на самоопределение. И израильтяне, и палестинцы имеют право жить в мире в своих государствах. Мира на Ближнем Востоке не будет без решения на основе сосуществования двух государств», – подчеркнул премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Казахстан признал Палестину суверенным государством еще в 1992-м, в том же году между двумя странами были установлены дипломатические отношения.

«Палестинский вопрос сегодня обострился. Для нас позиция о том, что эту важную международную проблему необходимо решать политико-дипломатическим путем в соответствии с резолюциями ООН, никогда не теряла актуальности. С этой позиции Казахстан поддерживает независимость, безопасность и возвращение Палестине границ 1967 года», – отметил недавно министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу, комментируя решение о признании Палестинского государства тремя европейскими странами.

Актуализировался и вопрос принятия Палестины в полноправные члены ООН.

Заявку о вступлении в ООН Палестина впервые подала в 2011 году. Тогда она была отклонена, но определенный прогресс все-таки произошел: в 2012-м Генеральная Ассамблея постановила предоставить Палестине статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций.

В начале апреля 2024 года Палестина направила Генеральному секретарю ООН письмо с просьбой вновь рассмотреть ее ходатайство о приеме в члены ООН. Запрос был передан в Совет Безопасности, который в свою очередь направил его в свой Комитет по приему новых членов – там к единому решению не пришли.

18 апреля на голосовании по проекту резолюции, предусматривающей полноправное членство Палестины в ООН, «за» проголосовали 12 из 15 стран. Как сообщалось, вето на проект резолюции наложили США – член постоянной «пятерки» Совбеза.

Но вопрос с повестки дня не сошел: 10 мая Генеральная Ассамблея ООН провела чрезвычайную сессию по ситуации на Ближнем Востоке, на которой была рассмотрена резолюция о членстве Палестины в Организации. Резолюцию поддержали 143 страны, девять проголосовали против и 25 делегаций воздержались.

Предоставить Палестине статус полноправного члена Организации сама Генассамблея не может – согласно Уставу для этого нужна рекомендация Совета Безопасности, которой этот орган пока не дал. Между тем в принятой резолюции Генассамб­лея отмечает, что Государство Палестина соответствует требованиям для получения членства, и рекомендует Совету Безопаснос­ти «пересмотреть этот вопрос положительно».

В целом принятый документ расширяет права Государства Палестина в Генеральной Ассамблее. Как отмечается в сообщении Службы новостей ООН, новая резолюция, среди прочего, предусматривает право Палестины выступать в ГА по пунктам повестки дня, не связанным с палестинскими и ближневосточными вопросами, делать заявления от имени какой-либо группы, а также вносить предложения и поправки в документы. Эти положения вступят в силу со следующей, 79-й сессии ГА, которая откроется 10 сентября 2024 года.

Участники специальной сессии Генассамблеи также подчеркнули поддержку решения о создании двух государств Израилем и Палестиной, «живущих бок о бок в мире и безопасности в пределах признанных границ, основанных на границах, существовавших до 1967 года».

Формула «два государства для двух народов» как решение палес­тино-израильского конфликта основана на положениях Резолюции Совета Безопасности ООН № 242 после Шестидневной войны 1967 года. В документе, принятом тогда единогласно, один из принципов, на которых должно базироваться установление справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке, был сформулирован как «прекращение всех претензий или состояний войны, уважение и признание суверенитета, территориальной целостнос­ти и политической независимости каждого государства в данном районе, а также их права жить в мире в безопасных и признанных границах, не подвергаясь угрозам силой или ее применению».

#ООН #Палестина #признание #государство

Популярное

Все
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
Искалеченному журавлю сделали операцию
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
Когда наступает старость?
Музей Карлага организовал театрализованную экскурсию, показав страшную суть политических репрессий
В Шымкенте операторов домофонов уличили в картельном сговоре
Акмолинцы продолжают верить фирмам, якобы предоставляющим медуслуги
Магазины «у дома» отказываются торговать продуктами из стабфонда
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
Ливневки нужно строить вместе с городом
В Конаеве прошел первый этап Qazaq marathon
Региональный вуз – лучший выбор для обладателей «Алтын белгi»
Свыше 200 юных боксеров приняли участие в престижном соревновании
Насыщенная развлекательная программа подготовлена для детей
В Приаралье подвели итоги экологической акции «Таза Қазақстан»
Более одного миллиарда тенге возвращено гражданам
При создании прочного промышленного каркаса упор будет сделан на новых технологиях
Страсти по Софье
В Таразе взялись за освещение улиц
Скользкую плитку заменит асфальт
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
У Казахстана уникальный культурный код
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
Ранние овощи начали поставлять в Кызылординскую область
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
О подходах к проблемам, поднятым Президентом на третьем Национальном курултае, высказался известный криминолог Куат Рахимбердин
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Отдохнуть от воды у… воды
Активисты собрали более пяти тысяч тонн мусора
Чистое село – чистая страна
Домой вернулись все

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]