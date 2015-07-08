У ЮИД – строгий вид Свежий выпуск 1797 Полина ФЕДОРОВА

– Ирина Владимировна, почему МВД уделяет сегодня так много внимания детскому движению?

– Это на первый взгляд ЮИД кажется простой досуговой организацией для детей. Однако на самом деле миссия этого движения гораздо шире – это воспитание уважения к закону с самого маленького возраста. Юные инспекторы движения пропагандируют соблюдение Правил дорожного движения среди детей и подростков, и данная работа является частью комплекса мероприятий по предупреждению детского травматизма на дорогах. Они – наши помощники в профилактике безопасного поведения юных участников дорожного движения. Ведь не секрет, что так устроена детская психология, что любое замечание или беседу, которую ведет взрослый, они, особенно в «тинейджерском» возрасте, воспринимают как обычное нравоучение. Когда же о необходимости соблюдать Правила дорожного движения говорят сверстники, тем более в интересной игровой форме, больше вероятности, что эти прописные истины будут усвоены. Или есть такое направление деятельности, как патрулирование. Ребята вместе с учителем или инспектором дорожно-патрульной полиции (а в стране практикуется закрепление за каждой общеобразовательной школой сотрудников полиции для проведения теоретических и практических занятий с детьми) выходят в юидовской форме с жезлом и свистком. Они собственнолично пресекают переход проезжей части учениками в неустановленном месте. Один только вид таких дежурных-юидов­цев заставляет первоклашек идти к светофору или пешеходному переходу. Те, кто постарше, пытаются перебежать дорогу в школу, где поближе. Таких нарушителей юные инспекторы останавливают, проводят краткую беседу, делают запись в дневник для информации родителям. А старшеклассников и взрослых могут сделать героями фоторепортажа в школьной газете. При этом взрослые нарушители отмечают, что замечание из уст ребенка действует сильнее любого штрафа. У юных инспекторов движения есть и другие задачи: пропагандистская, шефская, информационная.

– Традиции движения ЮИД закладывались в Советском Союзе...

– У отрядов ЮИД славная история, и мы ею гордимся. Первые юные инспекторы дорожного движения появились в 1973 году. Именно тогда, 6 марта, на совместном заседании ЦК ВЛКСМ, МВД СССР и Министерства образования СССР было принято первое положение ЮИД. В 1978 году в Ростове-на-Дону состоялся первый всесоюзный слет ЮИД. В Казахстане республиканские слеты ЮИД проходили в 1982 году в Алматы, в 1987 году – в Актюбинске, в 1989 году – в Караганде. После обретения Казахстаном независимости такие слеты долго не проводились. А в 2001 году МВД РК выступило с инициативой возродить движение и провести первый слет ЮИД Республики Казахстан в Алматы. В последующие годы ежегодные республиканские встречи юных инспекторов движения стали традицией.

Хочу отметить, что в возрождение юидовского движения большой вклад внесли педагоги – общественные школьные инспекторы, которые благодаря своему энтузиазму поддерживают все наши начинания. И за это им огромное спасибо.

– Выходит, 2015 год – юбилейный для казахстанских юных инспекторов движения?

– Действительно, в нынешнем году в Костанайской области будет проходить юбилейный, 15-й республиканский слет, в котором примут участие более 200 детей не только со всех уголков Казахстана, но и из стран СНГ.

В программе предусмотрены соревнования в 11 номинациях: «Смотр строя и песни», «Юные регулировщики», «Знатоки Правил дорожного движения», «Юные санитары», «Турнир эрудитов», «Конкурс агитбригад», «Конкурс песен об ЮИД», «Соревнования велосипедистов «Безопасное колесо» и др.

Основным все же является конкурс «Знатоки ПДД». Ребятам необходимо в течение 15 минут ответить на вопросы билетов, которые, между прочим, выдают взрослым водителями для получения права вождения транспортным средством. Но юные инспекторы оказываются на высоте – в прошлом году ребятам из Восточно-Казах­станской области потребовалась всего минута, чтобы правильно ответить на 8 вопросов и получить высший балл.

Самый зрелищный этап – конечно, смотр строя и песни. Отряды в парадной форме ЮИД совсем по-взрослому демонстрируют строевую выправку, сложные перестроения в строю и даже умение ходить торжественным маршем.

– А на фоне сверстников из СНГ казахстанские юные инспекторы движения выглядят достойно?

– Более чем! В целях укрепления международного сотрудничества в сфере дорожной безопасности, а также обмена опытом начиная с 2007 года мы приглашаем на свой республиканский слет отряды ЮИД из других стран. В наших соревнованиях участвовали ребята из Азербайджана, Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана. Наши ребята принимали участие в подобных конкурсах в Беларуси, России, Украине. Кроме того, победители казахстанского республиканского слета ежегодно отправляются на Межгосударственный слет ЮИД, который традиционно проходит в России. В текущем году он состоится в Анапе.

Буквально в конце мая наши ребята участвовали в подобных соревнованиях, проходивших в Беларуси. Казахстанские юидовцы с честью выдержали все испытания и привезли на родину главные призы соревнований.

Что касается отдельных навыков, российским школьникам традиционно нет равных в конкурсе «Безопасное колесо»: от их виртуозного фигурного вождения велосипеда у наших детей буквально дух захватывает. В Таджикистане движение ЮИД только набирает обороты, тем не менее в казахстанском слете таджикские школьники из престижного президентского лицея несколько лет подряд занимают первое место среди стран СНГ.

Но главное ведь не в занятом месте. Слеты ЮИД, помимо решения проблем дорожного движения, обеспечивают достижение значительно более глобальных целей: они способствуют дальнейшему углублению взаимопонимания между народами Содружества Независимых Государств, сохранению общего культурного наследия, научно-образовательных возможностей и гуманистических ценностей.

Жизнь не стоит на месте. Юидов­ское движение обогащается новыми направлениями работы, становится более массовым, интересным и полезным. Ребята, носящие гордое звание «Юный инспектор движения», вырастают достойными гражданами, служат проводниками идей добропорядочного образа жизни, уважительного отношения к окружающим, становятся достойной сменой тем, кто сегодня обеспечивает порядок и безопасность на наших дорогах.



