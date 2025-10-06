Убытки банка не должны покрываться за счет бюджета – АРРФР

Заместитель председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Даурен Салимбаев разъяснил, зачем финрегулятор вводит новый механизм урегулирования неплатежеспособных банков, сообщает Kazpravda.kz 

Фото пресс-службы АРРФР

Новелла содержится в проекте нового Закона о банках, разработанного по поручению Главы государства.

По словам Салимбаева, при этом базовая идея остается неизменной – вся банковская индустрия финансирует риски, которые сама создает, не перекладывая их на налогоплательщиков. В основе модели заложен передовой международный опыт стран G20.

- Проект Закона о банках предлагает переход к принципиально иной модели урегулирования неплатежеспособности, согласованной с международными стандартами и отражающей уроки прошлых кризисов. Механизм включает три антикризисных режима: усиленный надзор, восстановление финансовой устойчивости и урегулирование неплатежеспособного банка. Переход между режимами осуществляется по заранее установленным триггерам, что обеспечивает своевременное реагирование и предсказуемость действий, – отметил Даурен Салимбаев.

Зампред Агентства пояснил, что для предотвращения ухудшения состояния банков вводится обязательная подготовка планов восстановления и планов урегулирования. Планы восстановления фиксируют конкретные меры по стабилизации банка и предотвращению наступления неплатежеспособности и подлежат ежегодному обновлению. Для системно значимых банков дополнительно вводится требование поддерживать достаточную способность к поглощению убытков (TLAC), чтобы при необходимости конвертировать отдельные обязательства в капитал и уменьшить потребность во внешней поддержке.

- Участие государства сохраняется только как крайняя мера. Оно допустимо исключительно в отношении системно значимых банков и только после полного использования акционерного капитала и применения механизмов конвертации обязательств. Единственная форма такой поддержки, это прямое вхождение государства в капитал системно значимого банка по решению Совета по финансовой стабильности для сохранения стабильности финансовой системы, – добавил спикер.

По планам Агентства, государственное участие будет строго ограничено по срокам и условиям. Оно носит возмездный характер, сопровождается сменой собственников и руководства, запретом на дивиденды и бонусы, ограничением рискованных операций и обязательной реализацией плана оздоровления.

- После восстановления устойчивости банк подлежит продаже новому инвестору, а средства, вложенные государством, возвращаются в бюджет. Если выручка от продажи не покрывает расходы, оставшаяся сумма возмещается за счет банковского сектора, а не средств налогоплательщиков, – заявил заместитель председателя АРРФР.

Проект закона одновременно устраняет прежние практики, не соответствующие международным стандартам и создававшие моральный риск. Исключаются выкуп проблемных активов по номиналу, выпуск льготных субординированных облигаций и предоставление специальных кредитов за счет бюджета.

