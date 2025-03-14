Участие Токаева в IV заседании Национального курултая – самое главное

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в четвертом заседании Национального курултая, которое состоялось в Боровом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Подводя итоги общественно-политических реформ, осуществленных в рамках реализации мартовского Послания 2022 года, президент подчеркнул, что значительный вклад в модернизацию страны внесли члены Национального курултая.

Прежде всего, глава государства высказался по поводу налоговой реформы, вызвавшей оживленные дискуссии в обществе.

– Налоговая система – основа всей государственной системы. Если в бюджете не будет средств, то государство не сможет в полной мере выполнять свои функции, в том числе социальные обязательства. Правительство представило новые подходы к налоговой реформе. Предлагаемые меры в целом верны, они учитывают базовые экономические и социальные факторы. В профессиональных кругах, да и в обществе, уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности, по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию. Есть немало стран, которые по разным причинам не берут на себя больших социальных обязательств. А в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета. Наше государство – социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение, это наша конституционная обязанность,– заявил президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на актуальность затронутых членами Национального курултая вопросов и высказал свою позицию по таким темам, как регулирование общественной этики; противодействие деструктивным течениям, чуждой нашей культуре идеологии, различным видам мошенничества; идеологическое осмысление отечественного кино-и анимационного производства; улучшение условий содержания в женских колониях и пересмотр норм уголовно-исполнительного законодательства в отношении беременных женщин и женщин, имеющих несовершеннолетних детей; развитие системы профессионально-технического образования.

Глава государства обратил внимание на упущения в сферах ономастики, государственных и ведомственных наград, искоренения социальных пороков, развития гражданского общества. Он поручил подготовить единый концептуальный документ, упорядочивающий идеологическую работу в сфере внутренней политики.

Президент отметил, что большую роль в укреплении национальной идентичности играет культура. Подчеркнув, что в Казахстане растет интерес к театральному искусству. Касым-Жомарт Токаев призвал сделать упор на развитие театров в регионах и привлечь к этому делу бизнес.

В канун 180-летнего юбилея Абая Кунанбайулы поручил Министерству иностранных дел и Фонду «Отандастар» совместно с Министерством культуры и информации продолжить работу по открытию института Абая за рубежом и трансформации этого проекта в сеть полноценных культурно-просветительских учреждений, действующих по образцу институтов Конфуция, Гете, Сервантеса.

Кроме того, президент определил задачи по поддержке инициатив Международного общества «Қазақ тілі», включению нашего документального наследия в реестр ЮНЕСКО «Память мира», интеграции национального цифрового архива в системы искусственного интеллекта, активизации исторических исследований.

В выступлении были затронуты и ключевые аспекты реализации крупных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

По словам Касым-Жомарта Токаева, главная задача государства – акцентировать внимание на инициативах, которые стимулируют экономический рост регионов и устраняют неравенство в развитии областей. В этом году объем финансирования реального сектора экономики увеличится в два раза – до 8 триллионов тенге. При этом Президент подчеркнул важность своевременной и качественной реализации проектов развития сферы образования, здравоохранения, туризма и спорта в регионах.

– «Сильные регионы – сильная страна» – один из незыблемых принципов моего политического курса. Следуя ему, Правительство приняло решение оставить в силе социальный налог, поступающий в распоряжение областей. Но акимы областей должны рационально и рачительно расходовать бюджетные средства с упором на социально значимые проекты, идущие на пользу народу. Уверен, что представленные сегодня инициативы и проекты будут содействовать сбалансированному развитию регионов и дальнейшему прогрессу нашей страны, – отметил глава государства.

В заключение Касым-Жомарт Токаев провел обзор геополитических процессов в мире, и поделился своим видением превращения Казахстан в мощное государство, способное противостоять любым вызовам.

По мнению президента, крайне важно иметь четкое представление, с какими достижениями наша страна подойдет к 40-летию независимости. При этом глава государства назвал цифровизацию и искусственный интеллект, энергетику, агропромышленный сектор и человеческий капитал ключевыми факторами, открывающими путь к устойчивому развитию Казахстана в новом мире.