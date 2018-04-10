​Участие в «Восточном Давосе»

Сергей Осанов

С 8 по 11 апреля в китайской провинции Хайнань проходит ежегодный Боаоский азиатский форум, статус участников которого и масштабность обсуждаемых вопросов позволили получить этому мероприятию неофициальный статус «Восточный Давос». В рамках форума проводятся встречи высокого уровня с участием представителей правительственных, деловых, промышленных и научных кругов с целью обсуждения актуальных экономических, социальных, экологических и иных проблем. Тема форума в 2018 году – «Открытая и инновационная Азия для дальнейшего процветания всего мира».

В работе форума принимает участие делегация Международного финансового центра «Астана» во главе с управляющим Кайратом Келимбетовым. Цель визита – проведение двусторонних встреч с представителями китайского бизнеса, road-show казахстанских национальных компаний, планирующих выход на IPO, а также подписание двусторонних меморандумов о сотрудничестве.

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