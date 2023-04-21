Участковый спас тонущего рыбака в Костанайской области

В Костанайской области участковый спас тонущего рыбака, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео ДП Костанайской области

Василий Буковский в тот день решил порыбачить на реке Тобыл, однако лед был слишком тонким, и он упал в воду.

В это время участковый инспектор полиции города Лисаковска Данабек Игымбердиев патрулировал территорию и увидел тонущего мужчину. Не задумываясь, он бросился к нему на помощь.

«Вода была ледяная, рыбак находился на глубине, примерно в четырех метрах от берега. Я начал плыть к нему, вытащил на берег. Медицинская помощь ни мне, ни рыбаку не понадобилась, так как всё произошло в считанные минуты», – вспоминает Данабек Игымбердиев.

Василий Буковский поблагодарил полицейского. Он рассказал, что при падении в воду не смог кричать – из-за резкого перепада температуры произошел спазм голосовых связок.

«Хорошо, что полицейский увидел меня сам и спас, иначе я мог утонуть», – не устает благодарить стража порядка костанаец.

Данабек Игымбердиев в органах внутренних дел служит более 15 лет, на этом участке работает с 2010 года. За это время он не раз приходил на помощь людям, в его адрес неоднократно поступали благодарственные письма от костанайцев за добросовестное исполнение служебного долга.