Участок от улицы Бараева до улицы Амман перекроют в Астане

12-15 июля текущего года вышеуказанный перекресток будет частично перекрыт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат столицы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна проведут по улице Ж.Ташенова - на участке от улицы А.Бараева до улицы Амман.

Так, по данным управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, 12-15 июля текущего года вышеуказанный перекресток будет частично перекрыт.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.