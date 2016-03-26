​Ученье – свет

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Алевтина ДОНСКИХ

Энергетик Кайнарбек Керимкулов отправился учиться в Германию по программе «Болашак», имея 20 лет стажа работы по профессии. Он начал учебу в выпускной год своего сына Елжана, окончившего школу, собственным примером показав, что совершенствоваться в профессии можно всю жизнь.

– Как окончил институт, я сразу устроился на Таразскую ТЭЦ-4, – рассказывает Кайнарбек Куанышбекович. – Работал дежурным слесарем, постепенно дошел до должности начальника производственно-технической службы. Прошел все ступени оперативного управления производством электрической и тепловой энергии, дослужившись до должности начальника смены электростанции и начальника производственно-технической службы АО «ТаразЭнергоЦентр». Думаю, в профессиональном росте роль сыграло именно то, что я всегда готов учиться. Несколько раз по направлению предприятия ездил на повышение квалификации в Новосибирск. В Алматы переехал в 2010 году, и меня практически сразу приняли в АО «Алматинские электрические станции» начальником производственного отдела.

Кайнарбек быстро включился в рабочий процесс. Его работу отмечали на предприятии. А когда в АлЭС пришло письмо из АО «Самрук-Энерго», что появилась возможность обучить сотрудников в Германии по специальности «энергетический менеджмент», он принял участие в конкурсе по программе «Болашак». И по решению госкомиссии был направлен на обучение в Берлин.

– Так в 2014 году я стал болашаковцем, – рассказывает Кайнарбек Куанышбекович. – Кроме меня в группе были наши коллеги из Алматы, Астаны, Караганды, Атырау, Тараза, Шымкента. Признаюсь, было неожиданно, что «Болашак» предусматривает гранты для работников со стажем. Потом узнал, что в 2011 году государство запустило специальный программно-целевой механизм подготовки специалистов по точечным заявкам работодателей.

Обучение проводилось на базе Берлинского технического университета. Занятия были и теоретические, и практические, с посещением инновационных производств.

– Нам демонстрировали новые технологии и оборудование, – рассказывает Кайнарбек Керимкулов. – Мы посещали предприятия, электростанции, в том числе ветровые. А также станции, работающие на биотопливе, и предприятия, которые выпускают электрическое оборудование. Не все было для нас абсолютно новым. Какое-то оборудование есть и у нас, но в Германии мы увидели более модернизированное.

По итогам двухмесячной учебы энергетики сдали экзамены в Берлине. Теперь по правилам стипендиальной программы каждые полгода они подтверждают, что работают в своей отрасли. Впрочем, менять профессию и предприятие Кайнарбек Керимкулов не планирует. После учебы по программе «Болашак» его карьера пошла вверх. Учиться он отправлялся начальником отдела, а после учебы его назначили начальником технического управления АО «Алматинские электрические станции». Теперь он отвечает за повышение энергоэффективности и энергосбережения компании. Говорит, что в его новой работе очень пригодился опыт коллег из Германии.

– В 2014 году на нашем предприятии после энергетического аудита, проведенного Институтом развития электроэнергетики и энергосбережения, были определены ключевые показатели энергоэффективности компании и их целевые значения на период до 2019 года, – рассказывает Кайнарбек Керимкулов. – Сейчас разрабатывается внутренний нормативный до­кумент о трехступенчатом контроле за энергосбережением и повышением энергоэффективности. Первая ступень – рабочие, вторая – инженерно-технические работники, третья – руководство. Мы возобновили рацио­нализаторскую работу. Приняты к реализации рацпредложения с экономическим эффектом, составляющим более 100 миллионов тенге. По итогам прошлого года компанией достигнуты целевые ключевые показатели энергоэффективности и получена экономия топливно-энергетических ресурсов на сумму более 500 миллионов тенге.

На предприятии подчеркивают, что обучение персонала – это системная работа. В отделе подготовки персонала компании в 2015 году прошли обучение 1 344 работника, в том числе 1 122 рабочих. Профессиональное обучение в целом по предприятию прошли без малого 3 000 сотрудников. А с 2016 года отдел подготовки персонала начал проводить курсы повышения квалификации по основным энергетическим темам, с выдачей сертификатов.

– У нас очень серьезно относятся к повышению профессионализма работников, – говорит Кайнарбек Куанышбекович. – Предприятие направляет специалистов на обучение в Алматинский университет энергетики и связи, на учебу в Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск.

По государственной программе «Болашак», отмечают в компании, с 2013 года стажировались четыре ее работника, и еще двое обучаются в Германии.

– Горжусь тем, что был первым болашаковцем на предприятии, – признается Кайнарбек. – Рад, что по этой программе могут повысить свою квалификацию мои коллеги. Уверен, что Международная стипендия «Болашак», инициированная Президентом Нурсултаном Назарбаевым, – это мощный инструмент подготовки высококлассных специалистов, которые способны внести огромный вклад в процветание независимого Казахстана. Елжан пошел по моим стопам. В 2014 году он поступил в Алматинский университет энергетики и связи на факультет «Тепловые электрические станции». Очень рад этому и надеюсь, что он станет хорошим профессионалом, поскольку у сына, как и у меня, есть желание учиться. А это в жизни очень важно.

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