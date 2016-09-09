​Учение с увлечением

«Книга-путешествие. Казахстан», представленная на государственном и русском языках, издана в рамках культурно-образовательного и социального проекта фонда совместно с креативным агентством Green Penguin.

По словам Сагындыка Нураханова, исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации , проект имеет большой потенциал и будет способствовать укреплению патриотизма, популяризации самобытности и уникальности нашей страны, развитию внутреннего и внешнего туризма.

– В преддверии EXPO 2017 востребованность такого проекта возрастает, – подчеркнул С. Нураханов.

Книга задумана авторами как визитная карточка страны. Разработанная в виде иллюстрированной инфографики, она содержит 700 фактов о Казахстане, украшена 19 красочными картами, на которых собраны самые интересные историко-географические и статистические факты о каждом регионе и столице Казахстана.

Так, на карте Алматинской области можно увидеть информацию об ущелье Тамгалы, известном своими петроглифами. А карта Южно-Казахстанской области рассказывает, что мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави – первый объект в Казахстане, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Также можно узнать, что на территории Казахстана находится 8 объектов, через которые пролегал маршрут знаменитого Великого шелкового пути.

Книга рекомендована читателям всех возрастов и будет одинаково интересна как детям, так и взрослым. Для удобства восприятия материала маленькими читателями в ней присутствуют герои – Дархан и Асель. Кроме того, здесь содержатся краткие, но емкие данные о героях прошлого – Хиуаз Доспановой, Чокане Валиханове, Алиби Джангильдине и других выдающихся личностях, оставивших след в истории казахского народа.

Креативный директор агентства Green Penguin Ирина Тараненко отметила, что задача издания – вдохновить читателей исследовать Казахстан, познавать его историю, полюбить еще больше. Команда авторов готовит также англоязычную версию, и совсем скоро география читателей книги-путешествия значительно расширится.

Часть первого тиража новой книги получат дети из социально уязвимых слоев населения, другая – будет в продаже.