Ученые ЕНУ совместно с АлЭС разрабатывают новую технологию для топлива на ТЭЦ

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НАО «Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» и АО «Алматинские электрические станции» (АлЭС) подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии в сфере охраны окружающей среды и использовании смеси газо-водородного топлива. Стороны намерены разработать технологию получения нового вида топлива для сокращения вредных выбросов в атмосферу.

Фото: пресс-служба ЕНУ

Совместный проект ЕНУ и АлЭС направлен на определение возможности промышленного производства «зеленого» водорода его оптимального смешивания с природным газом. Новая технология необходима для сокращения выбросов диоксида углерода в окружающую среду, улучшения эффективности сжигания природного газа, сократив его расходы.

Ученые ЕНУ более 15 лет ведут научную деятельность в сфере водородной энергетики. Профессор вуза Кайрат Кутербеков активно работает над созданием новых наукоемких и экологичных технологий для снижения уровня загрязнения воздуха промышленными предприятиями. Ученый отмечает, что водородная энергетика – одно из ключевых направлений, которое позволяет сократить вредные выбросы в атмосферу.

«Наш университет поддерживает научные изыскания ученых и создает необходимые условия. Мы впервые инициировали и выполнили проекты по развитию технологий водородной энергетики в Казахстане, производству и хранению водорода. Теперь совместно с АлЭС мы планируем изучить и применить современные апробированные и передовые технологии, а также контрольно-измерительную аппаратуру. Процесс смешивания будет проводиться постепенно и последовательно с учетом итогов каждого этапа. По результатам, полученным на опытно-промышленном участке АлЭС, весь этот алгоритм будет предложен для внедрения его на ТЭЦ Экспериментально и практически установлено, что смешанное «газо,-водородное» топливо в определенном соотношении является оптимальным для газовых сетей и не только энергетических газотурбинных станций, но даже при обогреве домов, и в обычных горелках газовых плит. Этот вид топлива обладает высокой теплопроводностью, и еще одно его важное преимущество - заметно уменьшается «углеродный след» в окружающей среде, так как водород при сгорании не образует углерод», – пояснил директор НИИ «Евразийский институт физико-энергетических исследований и наукоемких технологий» при ЕНУ, профессор Кайрат Кутербеков.

Директор департамента охраны труда и защиты окружающей среды АО «АлЭС» Расул Оналбаев отметил, что планируется 2-3-летняя совместная работа с учеными Евразийского национального университета. 

«Мы надеемся на плодотворную работу в этом направлении. Уверен, что в скором времени внесем свой вклад в области охраны окружающей среды, внедряя новые технологии, которые улучшат экологию Алматы», - сказал Расул Оналбаев.

В ЕНУ сформирован научно-технологический задел высокого уровня и уникальное специальное оборудование по данному направлению. Также с 2021 года ученые вуза активно участвуют в создании Центра компетенций по водородной энергетике, в обсуждении концепции и стратегии развития водородной энергетики в Казахстане.

        

#ЕНУ #ТЭЦ #топливо #технология

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