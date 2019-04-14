Ученые назвали 11 ранних симптомов рака

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Врачи установили 11 симптомов рака, при выявлении которых необходимо незамедлительно обратиться за помощью в больницу, сообщает Iz.ru со ссылкой на портал ActiveFeel.
По данным специалистов, одним из первых симптомов может стать хроническая усталость.
"Если вы устали больше, чем вы считаете нормальным, обратитесь за медицинской помощью", – говорится в сообщении.
Кроме того, о появлении рака могут свидетельствовать резкое изменение веса, постоянные боли, которые не проходят в ходе лечения, появление новообразований на коже, к примеру, в виде "комочков", а также постоянная лихорадка, не связанная с простудой.
Помимо этого, к признакам рака можно отнести беспричинный "кашель курильщика", частое мочеиспускание и отеки.
Медики рекомендуют следить за изменениями в своем организме, чтобы иметь возможность обнаружить болезнь на ранних стадиях. Известно, что риск возникновения рака также может увеличить частое употребление кофе. У некурящих людей, выпивавших две и более чашки кофе в день, на 41% выше риск развития рака легких.
По данным специалистов, одним из первых симптомов может стать хроническая усталость.
"Если вы устали больше, чем вы считаете нормальным, обратитесь за медицинской помощью", – говорится в сообщении.
Кроме того, о появлении рака могут свидетельствовать резкое изменение веса, постоянные боли, которые не проходят в ходе лечения, появление новообразований на коже, к примеру, в виде "комочков", а также постоянная лихорадка, не связанная с простудой.
Помимо этого, к признакам рака можно отнести беспричинный "кашель курильщика", частое мочеиспускание и отеки.
Медики рекомендуют следить за изменениями в своем организме, чтобы иметь возможность обнаружить болезнь на ранних стадиях. Известно, что риск возникновения рака также может увеличить частое употребление кофе. У некурящих людей, выпивавших две и более чашки кофе в день, на 41% выше риск развития рака легких.