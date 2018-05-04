Ученые открыли необычную связь между фастфудом и бесплодием

В мире
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Фото Depositphotos / evgenyataman
Любительницы фастфуда и другой жирной пищи примерно в два раза чаще становятся бесплодными, чем остальные представительницы слабого пола, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Human Reproduction, передает РИА Новости.   

"Наши предыдущие исследования показывают, что бесплодие может развиваться потому, что вещества, содержащиеся в фастфуде, способны проникать в яйцеклетки и менять их работу. Вдобавок жиры, сахар и соль могут менять метаболизм и мешать нормальной работе половых органов", – заявила Клэр Робертс (Claire Roberts), медик из Университета Аделаиды (Австралия).

По современным оценкам, примерно 10-15 процентов семейных пар в западных странах не способны продолжить род из-за бесплодия одного из партнеров. Вопреки общепринятым представлениям, доли бесплодных мужчин и женщин примерно равны, причем большая часть из них теряют фертильность в возрасте 40-55 лет.

Биологические причины бесплодия в большинстве случаев остаются неизвестными из-за сложности и слабой изученности генетических механизмов.

В последние годы бесплодие в экономически развитых странах встречается заметно чаще, и ученые связывают это с множеством социальных и природных факторов, в том числе с заметным ухудшением экологии и изменениями в образе жизни.

Робертс и ее коллеги выяснили, что "эпидемия бесплодия" может быть обусловлена и другим современным феноменом – культурой фастфуда. К такому выводу они пришли по результатам наблюдений за здоровьем примерно шести тысяч женщин, планировавших завести ребенка.

В рамках этого проекта ученые регулярно брали у будущих мам пробы крови и других телесных жидкостей, оценивали состояние их здоровья и изучали пищевые и жизненные привычки. После того как все желающие смогли успешно зачать ребенка, команда Робертс сопоставила результаты этих замеров и попыталась понять, какие факторы сильнее всего влияли на развитие бесплодия.

Как выяснилось, на успешности зачатия наиболее существенно сказываются два компонента диеты – фрукты и фастфуд. К примеру, женщины, которые ели фрукты каждый день, лишь в четырех процентах случаев становились бесплодными, а те, кто к фруктам не притрагивался, – в 12 процентах случаев. Этим женщинам приходилось тратить больше года на естественное или искусственное зачатие.

Эффект фастфуда оказался противоположным – его употребление повышало вероятность развития бесплодия почти в два раза, а полный отказ от такой диеты позволял молодым матерям завести ребенка примерно на неделю раньше, чем любительницам гамбургеров. Что интересно, ни здоровая пища, такая как овощи и зелень, ни вредные привычки не оказывали такого влияния, как фрукты и жирная еда.

Почему это так, медики пока не знают, но подозревают, что жирная пища может не только менять метаболизм организма матери, но и особым образом влиять на сами яйцеклетки и их "заготовки" в яичниках. Дальнейшие опыты и наблюдения, как надеются Робертс и ее коллеги, дадут ответ на эти вопросы.

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