Ученые открыли необычную связь между фастфудом и бесплодием

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Биологические причины бесплодия в большинстве случаев остаются неизвестными из-за сложности и слабой изученности генетических механизмов.



В последние годы бесплодие в экономически развитых странах встречается заметно чаще, и ученые связывают это с множеством социальных и природных факторов, в том числе с заметным ухудшением экологии и изменениями в образе жизни.



Робертс и ее коллеги выяснили, что "эпидемия бесплодия" может быть обусловлена и другим современным феноменом – культурой фастфуда. К такому выводу они пришли по результатам наблюдений за здоровьем примерно шести тысяч женщин, планировавших завести ребенка.



В рамках этого проекта ученые регулярно брали у будущих мам пробы крови и других телесных жидкостей, оценивали состояние их здоровья и изучали пищевые и жизненные привычки. После того как все желающие смогли успешно зачать ребенка, команда Робертс сопоставила результаты этих замеров и попыталась понять, какие факторы сильнее всего влияли на развитие бесплодия.



Как выяснилось, на успешности зачатия наиболее существенно сказываются два компонента диеты – фрукты и фастфуд. К примеру, женщины, которые ели фрукты каждый день, лишь в четырех процентах случаев становились бесплодными, а те, кто к фруктам не притрагивался, – в 12 процентах случаев. Этим женщинам приходилось тратить больше года на естественное или искусственное зачатие.



Эффект фастфуда оказался противоположным – его употребление повышало вероятность развития бесплодия почти в два раза, а полный отказ от такой диеты позволял молодым матерям завести ребенка примерно на неделю раньше, чем любительницам гамбургеров. Что интересно, ни здоровая пища, такая как овощи и зелень, ни вредные привычки не оказывали такого влияния, как фрукты и жирная еда.



Почему это так, медики пока не знают, но подозревают, что жирная пища может не только менять метаболизм организма матери, но и особым образом влиять на сами яйцеклетки и их "заготовки" в яичниках. Дальнейшие опыты и наблюдения, как надеются Робертс и ее коллеги, дадут ответ на эти вопросы.

