Число мультимиллионеров по всему миру утроилось за 5 лет

Айман Аманжолова
корреспондент

В ближайшие пять лет число миллиардеров в мире вырастет на 25% и достигнет 3,915 тыс. человек, следует из доклада о благосостоянии Wealth Report агентства Knight Frank

По оценкам агентства, число мультимиллионеров (состояние не менее $30 млн), с 2021 года увеличилось более чем на 300% — с 162,191 до 713,626 человек, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Аналитики Knight Frank считают, что рост числа миллиардеров и миллионеров свидетельствует о «глубоком структурном ускорении» в создании богатства во всем мире. Авторы доклада отмечают, что состояние миллиардеров и миллионеров значительно увеличилось благодаря прибыли от технологий, включая ИИ.

По состоянию на 2026 год, Северная Америка лидирует с долей от общего числа миллиардеров в мире в 37%, на втором месте — Азиатско-Тихоокеанский регион (31%). Доля миллиардеров Европы составляет чуть более 25%.

Увеличение числа миллиардеров, указано в Wealth Report, в течение следующих пяти лет будет обусловлено быстро развивающимися экономиками. Среди них — Индонезия, Саудовская Аравия, Польша и Вьетнам. Knight Frank прогнозирует, что быстрее всего число миллиардеров будет расти в Саудовской Аравии, с 23 в 2026 году до 65 в 2031 году. Ожидается, что их число увеличится более чем вдвое и в Польше — с 13 до 29 за тот же период, а в Швеции — на 81%, с 32 до 58.

 

