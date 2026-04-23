В Турции запретили соцсети детям младше 15 лет

Турецкий парламент принял законопроект, запрещающий социальные сети для детей младше 15 лет, сообщило турецкое государственное агентство Anadolu.

Согласно документу, лица младше 15 лет не смогут зарегистрироваться в социальных сетях, а цифровые платформы будут обязаны настраивать системы проверки возраста, сообщил турецкий новостной канал NTV. Родители получат инструменты для контроля экранного времени и онлайн-расходов детей, а "в экстренной ситуации" крупные социальные сети должны будут вмешаться в течение часа после появления вредоносного контента. Закон вступит в силу через шесть месяцев после публикации в официальном вестнике правительства.

Между тем несколько стран обсуждают возможность запрета доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет. Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе призвал к установлению ежемесячного "дня без связи" для молодежи, чтобы они могли "открыть для себя чтение или спорт, силу реальной жизни". Заявление Макрона было озвучено перед европейской "координационной" встречей по запрету социальных сетей для лиц младше пятнадцати лет.

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры двенадцати стран ЕС (Австрия, Кипр, Чехия, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Словения, Испания) обсуждали аналогичное ограничение доступа детей к социальным сетям. Это "вдвое" больше, чем количество стран, которые объявили о возможности принятия подобных мер осенью прошлого года, уточняет AFP.