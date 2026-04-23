В Дубае построят «золотую линию» метро

В мире,Lifestyle,Строительство
15
Айман Аманжолова
корреспондент

Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил в соцсети Х о проекте строительства «золотой линии» метро стоимостью $9,25 млрд

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Путь протянется на 42 километра, достигнет глубины до 40 метров под землей и пройдет через стратегические районы эмирата, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

«Новая линия пройдет через 15 ключевых стратегических районов города, будет обслуживать около 1,5 миллиона жителей и улучшит доступность 55 крупных объектов недвижимости», — написал шейх.

Линия увеличит протяженность сети метро Дубая на 25%. Работы планируют завершить к 9 сентября 2032 года.

30 января сообщалось, что в Дубае планируют построить улицу, вымощенную золотом, в рамках создания нового ювелирного квартала. Квартал станет специально созданным районом для ювелирной промышленности эмирата, призванным привлекать туристов и покупателей, заявила девелоперская компания Ithra Dubai. Более подробная информация будет опубликована поэтапно.

 

Популярное

Все
Дух романтики и героизма
Сваха как архитектор счастья
Паркет раскален до предела
В Приаралье становится больше зеленых зон
Как можно больше света и тепла!
Благоустраивается город номадов
Путевка на большую сцену
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Новый уровень сотрудничества
Математическая олимпиада для курсантов СНГ
Точка опоры и уверенность в завтрашнем дне
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Поддержать инициативу Казахстана
Реальность, призывающая к действиям
В условиях глобального зеленого перехода
Циркулярная экономика и повышение ресурсной эффективности
ШОС и ЮНЕП продумывают совместные действия для устойчивого будущего региона
Привлечь молодежь в библиотеку
Сохраняя правозащитный баланс
Маленький рай для шахтерского края
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Настоящая кузница чемпионов
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в…
В Турции запретили соцсети детям младше 15 лет
Число мультимиллионеров по всему миру утроилось за 5 лет
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»

