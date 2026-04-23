В Дубае построят «золотую линию» метро

Правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум сообщил в соцсети Х о проекте строительства «золотой линии» метро стоимостью $9,25 млрд

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Путь протянется на 42 километра, достигнет глубины до 40 метров под землей и пройдет через стратегические районы эмирата, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру.

«Новая линия пройдет через 15 ключевых стратегических районов города, будет обслуживать около 1,5 миллиона жителей и улучшит доступность 55 крупных объектов недвижимости», — написал шейх.

Линия увеличит протяженность сети метро Дубая на 25%. Работы планируют завершить к 9 сентября 2032 года.

30 января сообщалось, что в Дубае планируют построить улицу, вымощенную золотом, в рамках создания нового ювелирного квартала. Квартал станет специально созданным районом для ювелирной промышленности эмирата, призванным привлекать туристов и покупателей, заявила девелоперская компания Ithra Dubai. Более подробная информация будет опубликована поэтапно.