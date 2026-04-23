Церемония открытия Азиатских пляжных игр - 2026 состоялась в Санье

20
Айман Аманжолова
корреспондент

Мультиспортивное событие вернулось в календарь Олимпийского совета Азии спустя 10 лет с момента последнего проведения во вьетнамском Дананге

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Церемония открытия была организована в прибрежной зоне комплекса Tianya Haijiao. Формат шоу отличался от традиционных стадионных: действие разворачивалось непосредственно на берегу моря, а зрители находились практически рядом с местом проведения церемонии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Знаменосцами сборной Казахстана на параде атлетов стали ватерполист Мурат Шакенов и Диана Ержанова (акватлон). Всего РК в Санье будет представлена в девяти видах спорта.

Концепция церемонии открытия была выстроена вокруг тем жизненной энергии, открытости, встречи моря и неба. Через визуальные и постановочные решения организаторы отразили образ острова Хайнань как региона с богатой природой и подчеркнули идею единства стран Азии через спорт.

Визуальная часть шоу сочетала современные технологические решения с культурными элементами Китая. В частности, в постановке были задействованы роботизированные элементы, интегрированные в сценарий церемонии, различные спецэффекты и крупные художественные конструкции в виде морских животных, символизирующие гармонию человека и природы. В завершение состоялась красочная церемония зажжения огня Азиатских пляжных игр-2026.

Напомним, пляжная Азиада пройдет с 22 по 30 апреля. В ней примут участие около 1 790 спортсменов. Соревнования пройдут в восьми кластерных зонах вдоль залива Санья, на одноименной реке, а также в спортивном центре города. Упор был сделан на использование и модернизацию уже существующих объектов. Китай принимает Игры во второй раз в истории. Ранее мультиспортивное событие состоялось в Хайяне в 2012 году.

 

Популярное

Все
Дух романтики и героизма
Сваха как архитектор счастья
Паркет раскален до предела
В Приаралье становится больше зеленых зон
Как можно больше света и тепла!
Путевка на большую сцену
Математическая олимпиада для курсантов СНГ
Благоустраивается город номадов
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Новый уровень сотрудничества
Поддержать инициативу Казахстана
Точка опоры и уверенность в завтрашнем дне
Реальность, призывающая к действиям
В условиях глобального зеленого перехода
Циркулярная экономика и повышение ресурсной эффективности
ШОС и ЮНЕП продумывают совместные действия для устойчивого будущего региона
Сохраняя правозащитный баланс
Маленький рай для шахтерского края
Привлечь молодежь в библиотеку
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Задача – возвращение в элиту
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Путь писателя и государственного деятеля
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Серебро с золотым отливом
«Махаббат» превращает нити в чувства
Светильники из вторсырья
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Алгоритмы и этические нормы
Великий балетный реформатор
Казахстан привлекает инвесторов
Стартовал проект по цифровому учету деревьев
Настоящая кузница чемпионов
«Белых хакеров» и инженеров ИИ будут обучать для защиты энергообъектов
Падение детей из окон: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам
Умные очки для слабовидящих
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Сильные лесные пожары вспыхнули на северо-востоке Японии
Паркет раскален до предела
Названы топ-20 самых жарких городов мира
Казахстан обыграл Таиланд на VI Азиатских пляжных играх в К…

