Церемония открытия Азиатских пляжных игр - 2026 состоялась в Санье

Мультиспортивное событие вернулось в календарь Олимпийского совета Азии спустя 10 лет с момента последнего проведения во вьетнамском Дананге

Церемония открытия была организована в прибрежной зоне комплекса Tianya Haijiao. Формат шоу отличался от традиционных стадионных: действие разворачивалось непосредственно на берегу моря, а зрители находились практически рядом с местом проведения церемонии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Знаменосцами сборной Казахстана на параде атлетов стали ватерполист Мурат Шакенов и Диана Ержанова (акватлон). Всего РК в Санье будет представлена в девяти видах спорта.

Концепция церемонии открытия была выстроена вокруг тем жизненной энергии, открытости, встречи моря и неба. Через визуальные и постановочные решения организаторы отразили образ острова Хайнань как региона с богатой природой и подчеркнули идею единства стран Азии через спорт.

Визуальная часть шоу сочетала современные технологические решения с культурными элементами Китая. В частности, в постановке были задействованы роботизированные элементы, интегрированные в сценарий церемонии, различные спецэффекты и крупные художественные конструкции в виде морских животных, символизирующие гармонию человека и природы. В завершение состоялась красочная церемония зажжения огня Азиатских пляжных игр-2026.

Напомним, пляжная Азиада пройдет с 22 по 30 апреля. В ней примут участие около 1 790 спортсменов. Соревнования пройдут в восьми кластерных зонах вдоль залива Санья, на одноименной реке, а также в спортивном центре города. Упор был сделан на использование и модернизацию уже существующих объектов. Китай принимает Игры во второй раз в истории. Ранее мультиспортивное событие состоялось в Хайяне в 2012 году.