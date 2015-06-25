Ученые выяснили причины появления акне при приеме витамина B12
Повышенный уровень витамина B12 в сыворотке крови заставляет бактерии, живущие на коже, снижать его производство, и вырабатывать вместо этого вещества, способствующие воспалительному процессу. Научная работа с такими выводами опубликована в журнале Science Translational Medicine, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Витамин B12 вырабатывается бактериями, населяющими организм человека, а также поступает с пищей. Известно, что прием добавок с этим витамином способствует появлению прыщей, однако почему это происходит, до сих пор не было известно.
"Наше исследование показало, что прием витамина B12 изменяет активность генов микроорганизмов, живущих на коже, и ведет к развитию акне у определенных групп людей. Наша работа не только объясняет давно известное наблюдение связи между повышенным уровнем витамина B12 и развитием акне, но и предлагает молекулярный механизм развития заболевания", – пишут в своей статье Хойин Ли (Huiying Li) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) и ее коллеги.
В молодости акне, или угрями, страдают 80% людей. Угри возникают из-за воспаления клетками в волосяных фолликулах, где находятся корни волос и сальные железы. Механизм развития заболевания полностью пока неизвестен, однако считается, что важную роль в нем играют бактерии Propionibacterium acnes.
Эти бактерии в большом количестве есть на коже как людей, страдающих акне, так и здоровых. Чтобы выяснить, в чем заключается отличие между ними, Ли и ее коллеги взяли содержимое фолликул у четырех больных и пяти здоровых добровольцев и проанализировали активность генов у найденных в этом материале бактерий P. acnes. У здоровых и больных испытуемых она оказалась разной. Далее ученые обратили внимание на те гены, активность которых различалась. Выяснилось, что у бактерий, полученных от людей, страдающих акне, был снижен уровень активности генов, вовлеченных в процесс биосинтеза витамина B12. Этот результат ученые подтвердили на дополнительной выборке из 9 пациентов с угрями и 15 здоровых добровольцах.
Известно, что уровень витамина B12 влияет на его биосинтез в организме. Чтобы проверить, как повышенный уровень витамина скажется на жизнедеятельности P. acnes, ученые внутримышечно ввели 10 из 15 здоровых добровольцев 1 мл гидроксокобаламина – это форма витамина B12, в которой он используется в витаминных препаратах. Такая инъекция в несколько раз повышает уровень витамина B12 в сыворотке крови, и ее эффект длится как минимум две недели. Через две недели ученые обнаружили, что активность генов P. acnes, связанных с синтезом витамина, упала, и ее уровень был сопоставим с тем, что наблюдался у страдающих акне пациентов. Кроме того, у одного из испытуемых появились угри. Ученые также выяснили, что снижение выработки витамина B12 бактериями ведет к перепроизводству ими же порфиринов, которые вызывают воспалительные процессы в фолликулах.