​Ученые – за водородную энергетику

Как отметил наш Президент Касым-Жомарт Токаев, ее дефицит ожидается уже к 2030 году, а с постепенным закатом угольной эпохи, помимо ВИЭ, «нам придется задуматься и об источниках надежной базовой генерации энергии».

Оптимальное решение – ускорить развитие технологий водородной энергетики и мирной «безопасной и экологичной» атомной энергетики. Тем более что ситуация с выбросами парниковых газов все время в мире ухудшается, что привело к необходимости ужесточения экологических требований к используе­мому топливу. Это становится ключевой целью для ведущих экономик мира.

В рамках обязательств по выполнению условий Парижского соглашения более 50 государств намерены добиться полной углеродной нейтральности к 2050 году. В этой связи водородная энергетика сегодня рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программ декарбонизации. При этом водород, у которого имеется ряд преимуществ по сравнению с другими источниками энергии, можно получать из низкоуглеродных источников, и его использование в качестве энергоносителя не приводит к выбросам парниковых газов. Особо следует отметить также высокую энергетическую плотность и эффективность водорода, которая в процессе его использовании может доходить до 95%.

Уже сегодня ряд развитых высокотехнологичных европейских и азиатских стран стремится активно развивать водородную энергетику с тем, чтобы занять лидирующие позиции в новом перспективном направлении. Не случайно эксперты все чаще стали заявлять о том, что наступает эра водорода, или «водородная революция».

В настоящее время индустриально развитые экономики мира инвестируют большие финансовые средства в технологии водородной энергетики. Еще в апреле 2017 года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил: «Наша цель – первыми в мире построить общество, основанное на использовании водорода».

В 2020 году были опубликованы водородные стратегии Европейского союза, Германии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Канады. Еще раньше их представили Япония, Южная Корея, Австралия и все тот же ЕС. На подходе водородные «дорожные карты» Великобритании (на основе «10 пунктов Джонсона»), США, Испании и Италии.

В России задача по развитию водородной энергетики закреплена в ключевом отраслевом документе стратегического планирования – актуализированной Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года. В октябре прошлого года правительство РФ утвердило «дорожную карту» по развитию водородной энергетики до 2024 года. Последняя направлена на увеличение производства и расширение сферы применения водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, что обеспечило бы вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту. В завершающей стадии находится работа по подготовке концепции развития водородной энергетики России.

В мае 2021 года Президент страны Касым-­Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития энергетической отрасли. «В мире появляются и апробируются новые технологии генерации и хранения энергии. Учитывая скачкооб­разность технического прогресса, совсем скоро они могут стать реальностью. В частности, речь идет о возможном прорыве в развитии водородной энергетики. Мы должны быть готовыми к подобному сценарию. Необходимо иметь пул специа­листов, способных работать с такими технологиями. Предлагаю создать Центр компетенций по новой энергетике, в котором в экспериментальном режиме будет нарабатываться опыт использования высокотехнологических инноваций в энергетической сфере, – предложил Глава государства.

Президент особо отметил необходимость развития водородной энергетики и в нынешнем Послании народу страны.

Ученые ЕНУ им. Л. Н. Гумилева 10 лет назад первыми инициировали свои проекты по развитию технологий водородной энергетики в Казахстане. В такое приоритетное научное направление «Энергетика и машиностроение» по нашей инициативе отдельно включена водородная энергетика.

К сожалению, в то время многие отнес­лись к нашей инициативе скептически. За прошедшие годы нами выполнено несколько проектов грантового финансирования (ГФ) и целевых научно-технических программ. Речь идет о программе целевого финансирования «Развитие технологий водородной энергетики в Казахстане» (2012–2014), (2015–2017), (2018–2020).

На сегодня в нашем университете создан научно-технологический задел высокого уровня, имеется современная экспериментальная база с установками и аппаратурой аналитического спектра. Такого уникального специального оборудования по Н2-технологиям и специалис­тов (молодые ученые, PhD-докторанты, магистранты) не существует ни в одном НИИ и университете Казахстана.

Следует отметить также, что по всем проектам водородной энергетики ЕНУ им. Л. Н. Гумилева являлся головной организацией, и мы, исполнители, все это время ощущаем поддержку руководства вуза. Благодаря чему у нас опубликовано немало научных статей в международных журналах с высоким импакт-фактором. Мы также активно сотрудничаем с нашими зарубежными партнерами, ведущими учеными мира. В рамках поручения нашего Президента коллектив ЕНУ им. Л. Н. Гумилева активно включился в мероприятия по созданию Центра компетенций по водородной энергетике.

Вместе с тем число желающих заниматься водородной энергетикой и другими научными исследованиями заметно выросло среди НИИ и других университетов страны. В связи с чем необходимо обратить особое внимание на имеющийся научно-технический задел, чтобы не изоб­ретать «велосипед», исключить коррупционные риски в работе национальных научных советов (ННС). Для этого необходимо строго следить за периодической сменяемостью и выборностью руководства и членов ННС, чтобы не допустить нарушений принципов научной этики, избежать аффилированности.