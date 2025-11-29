Первые вспышки нового всплеска активности зарегистрированы на Солнце, сообщила в субботу лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: Buddhika Weerasinghe/Getty Images

"Примерно с часа ночи по московскому времени (...) активность Солнца, возобновившаяся накануне, вышла на уровень событий M, произведя сразу три вспышки данного класса - первых с 16 ноября", - сказано в сообщении лаборатории.

По оценкам ученых, самой сильной стала первая из трех вспышек, произошедшая в 01:24 по Москве и классифицированная как M5.9. Это означает, что мощность события составила 59% от порога высшего бала X.

"Сам факт таких вспышек не является неожиданным; удивляться в данном случае можно лишь тому, что звезде потребовалось более 12 часов, чтобы выйти на этот уровень: ожидалось, что это произойдет еще вчера", - говорится в сообщении.

Специалисты констатируют, что "пока всплеск активности развивается по более мягкому сценарию, чем то, что происходило три недели назад".