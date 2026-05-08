Ученые Западного Казахстана изучают морских рептилий юрского периода

Наука
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особую научную ценность представляет местонахождение Щучкино

Фото: пресс-служба МНВО РК

Западный Казахстан раскрывает тайны древних морей. Благодаря исследованиям казахстанских ученых становятся известны новые виды ископаемых морских рептилий и восстанавливается картина жизни океанов юрского периода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО

Джамиля Якупова – кандидат геолого-минералогических наук, старший преподаватель Западно-Казахстанского университета имени М.Утемисова, более 20 лет работает в сфере образования. Она окончила Западно-Казахстанский государственный университет по специальности «Экология и природопользование», затем получила степень магистра экологии в Казахском Национальном университете имени аль-Фараби.

Окончила аспирантуру в Казанском федеральном университете по направлению «Позднеюрские и раннемеловые ихтиозавры Западного региона Республики Казахстан и сопредельной территории России». В 2025 году успешно защитила кандидатскую диссертацию, посвященную ихтиозаврам поздней юры и раннего мела Западного Казахстана и сопредельных территорий.

Важным направлением научной деятельности Джамили Болатовны стал проект «Изучение биоразнообразия ископаемых морских рептилий в Западном Казахстане», реализованный в рамках грантовой программы «Жас ғалым» в 2023-2025 годах. В ходе исследований впервые на территории Западного Казахстана и Среднего Поволжья были детально описаны представители морских рептилий, включая роды Kazakhstanosaurus и Nannopterygius, что позволило реконструировать эволюцию морских экосистем поздней юры и установить палеобиогеографические связи между древними морями Восточной Европы и Центральной Азии.

Особую научную ценность представляет местонахождение Щучкино, признанное типовым для рода Kazakhstanosaurus и имеющее международное значение. В рамках проекта были проведены морфологические и систематические исследования, созданы цифровые 3D-модели ископаемых, сформирована база данных и издан научный атлас «Окаменелости морских рептилий Западного Казахстана», который уже используется в образовательном процессе и работе музеев.

Параллельно с исследовательской деятельностью Джамиля Якупова вносит значительный вклад в развитие высшего образования: преподает дисциплины «Общая геология» и «Геология с основами палеонтологии», руководит научными кружками, вовлекает студентов в исследовательскую работу и формирует интерес к естественным наукам. Ее деятельность способствует подготовке нового поколения специалистов в области геологии, палеонтологии и экологии.

Реализованные исследования открывают также практические перспективы для страны: палеонтологические объекты могут быть включены в перечень охраняемых природных территорий, развиваться как часть научно-познавательного туризма и музейных экспозиций, а также использоваться при разработке стратегий сохранения природного наследия.

Таким образом, работа Джамили Якуповой демонстрирует, как современные научные проекты объединяют фундаментальные исследования, образование и прикладные задачи, делая уникальное природное наследие Казахстана важным ресурсом для науки, общества и экономики.

