Ученым вручены гранты JANA ASU на коммерциализацию разработок

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Евразийский национальный университет подвел итоги ежегодного конкурса на грант JANA ASU. 11 ученых получили денежные гранты на коммерциализацию своих инновационных разработок в сфере архитектуры, медицины, сельского хозяйства, ІТ- технологий и экологии.

Фото: пресс-служба ЕНУ им.Л.Н.Гумилева

ЕНУ выделяет гранты JANA ASU для поддержки коммерциализации результатов научной деятельности. В этом году в  открытом конкурсе участвовали 50 проектов ученых вуза.

«Главная задача современной отечественной науки – коммерциализация научно -технической деятельности ученых. Глава государства в своих выступлениях не раз отмечал, что производство и наука должны тесно работать. Современные научные достижения должны улучшать благосостояние  народа.  Поэтому с прошлого года мы инициировали проект JANA ASU, направленный на коммерциализацию перспективных научных проектов и идей за счет университета. В этом году мы увеличили количество грантов, и мы планируем эту традицию продолжать в будущем. В рамках трансформации вуза в научно-исследовательский университет, уделяется большое внимание сотрудничеству с крупными компаниями и развитию прикладной науки, а также внедрению результатов научных разработок наших ученых в производство», - сказал ректор ЕНУ им.Л.Н. Гумилева Ерлан Сыдыков.

Автор Государственного герба Республики Казахстан, преподаватель кафедры архитектуры ЕНУ Жандарбек Малибекулы планирует создать модульный образец инновационной юрты, оснащенной солнечными батареями, связью, Интернетом и рядом других возможностей. Он убежден, что такая юрта будет широко востребована туристами, работниками сельского хозяйства, сотрудниками МЧС и других служб, а также может использоваться в чрезвычайных ситуациях.  

Преподаватель транспортно-энергетического факультета Нуржан Булатов разрабатывает  инновационную систему управления мусором в многоэтажных зданиях. Ученый планирует создать демонстрационную модель мусоропровода для сбора, сортировки и транспортировки отходов на нижний уровень здания.  Научная идея позволит отсортировать отходы и применить их в качестве вторичного сырья на производственных предприятиях.

Ученый ЕНУ Асылтас Калтенова планирует сделать изучение разговорного казахского более доступным для иностранцев. Она разрабатывает мобильное приложение «Sana», где будут представлены основные диалоги на казахском языке для англоговорящих. Свою идею она теперь сможет воплотить в жизнь с помощью гранта ЕНУ.

Также грантовую поддержку ЕНУ получил экологический проект преподавателя факультета естественных наук Казбека Дюсембаева. Ученый нашел путь оперативного и точечного определения грибных заболеваний яблони с помощью кПЦР теста.

Ученые Муратбек Арпабеков и магистрант ЕНУ Карим Мазманов разработали инновационную платформу для поиска и найма цифровых специалистов. Они намерены упростить и улучшить процесс подбора кадров для компаний.

«Наш проект позволит поддержать малый и средний бизнес. Мы провели опрос среди более 100 представителей бизнеса. У них есть проблемы с автоматизированным наймом, при этом есть доступ к обширным специалистам через маркетплейсы, но нет проверки на качество. Мы будем проверять качество работы специалистов в 3 этапа с помощью искусственного интеллекта», - сказал магистрант ЕНУ Карим Мазманов.

Старшему преподавателю ЕНУ Амангельды Нурзада предоставлена возможность продолжить реализацию уникального проекта по созданию первой автоматической системы по распознаванию жестового казахского языка. Ученому во второй раз ЕНУ выделил денежный грант. Также ее научную разработку поддержал Всемирный банк

Отметим, внутренний грант JANA ASU учрежден Евразийским национальным университетом в 2022 году. В прошлом году победителями конкурса стали 4 ученых.

#Астана #сотрудничество #ЕНУ #разработка #грант #университет

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