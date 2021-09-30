– Всего социальные карты будут заведены на 39 833 семьи, – сообщила заместитель руководителя городского управления занятости и социальной защиты населения Анар Женискызы.

По ее словам, все данные обладателей карт будут переданы исполнительным органам и общественным организациям для оказания социальной поддержки.

– Дело в том, что если одни нуждающиеся граждане получали помощь от государства, общественных организаций, то другие в это время вообще оставались без какой-либо поддерж­ки. Причины разные. Кто-то не может выйти из дома, кто-то не имеет Интернета, – пояснила Анар Женискызы. – В областном центре сегодня проживает порядка 12 тысяч людей с инвалиднос­тью, из которых более 2 тысяч – дети. И наша задача – иметь исчерпывающую информацию о том, кто из них и в чем конкретно нуждается. К нам постоянно обращаются спонсоры и волонтеры с просьбой предоставить им список детей-инвалидов для оказания необходимой помощи. Ра­зумеется, мы делимся информацией, но следует иметь в виду, что в одной семье ребенок всем обеспечен, а в другой – не имеет элементарных вещей и даже недоедает.

Как отметила Анар Женискызы, их сотрудники не в состоянии обойти всех нуждающихся, поэтому и организовали данную работу через социальный заказ. На эти цели городской бюджет выделил 39 млн тенге.

– Победителем тендера стало общественное объединение «Атырауский союз журналис­тов «4 Власть». По условиям конкурса они должны провести по­дворовый обход с заполнением социальных карт. В настоящее время в городском отделе имеется список граждан, относящихся к категории социально уязвимых слоев населения. В первую очередь будет обследовано положение этих людей, – уточнила Анар Женискызы.

По словам представителя ОО «Атырауский союз журналистов «4 Власть» Елданы Асылхановой, на данный момент удалось обойти 2 тыс. семей.

– К примеру, в семье может оказаться сразу несколько категорий социально уязвимых граждан – пенсионеры и двое детей-инвалидов. Но пока мы еще не встречали семьи, в которых не получают от государства положенную им помощь. В городе порядка 40 тысяч семей, их обследованием занимаются 15 человек. Конечно, объем работ очень большой, физически справиться будет непросто. Сделаем все возможное, – пообещала Елдана Асылханова.