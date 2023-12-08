Учим играючи

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Ирина Гончарова, Мангистауская область

В «Первом клубе казахского языка» прошел урок «Карта желаний».

Фото Оксаны Белоножкиной

«Первый клуб казахского языка» не перестает удивлять своих новых и старых почитателей. На еженедельной основе здесь проходят интересные уроки для желающих научиться общаться на государственном языке. Так, на прошлой неделе представительницы прекрасного пола клуба собрались вместе и создали «Карту желаний». Психологическая игра, направленная на визуализацию своих целей, прекрас­но вписа­лась в концепцию урока, объеди­нила участниц, дала возможность выучить новые слова и поговорить на важные для женщин темы.

Дети, благополучие, здоровье, любовь... Какие еще темы сильнее могут волновать женский коллектив? Одно дело – «творить» на частных сеансах у психологов и совсем другое – в дружной обстановке на уроке казахского языка. Никакого «счас­тья», исключительно «бақыт», не «дети», а «балалар». При самом создании карты желаний тоже использовались фразы на казахском языке.

– «Первый клуб казахского языка» – это объединение людей, у которых одна цель – понимать и говорить. Мы каждую неделю проводим живые встречи по различной тематике. Работа клуба направлена на то, чтобы прежде всего снять барьеры, страхи. Это основная проблема у большинства изучающих язык. Даже если у тебя богатые знания грамматики и обширный словарный запас, ты боишься заговорить с другими людьми, – рассказывает модератор клуба Юлия Проняева.

Юлия изучала казахский язык с четырех лет. Сначала во дворе с соседскими ребятишками, затем – в школе. Сегодня она квалифицированный педагог и в совершенстве владеет не только разговорным, литературным, но и юридическим казахским, освои­ла грамматику языка. Своими знаниями Юлия Проняева на добровольной основе делится с русскоязычными актаусцами, желающими лучше понимать казахскую культуру и уметь общаться на государственном языке.

Директор клуба Оксана Белоножкина рассказывает, что урок «Карта желаний» стал одним из самых любимых у слушателей. Женщины не только поделились друг с другом сокровенным, но и впервые для себя делали это на казахском языке.

В целом участницы клуба рассказывают, что каждое их занятие здесь – это живое, теплое общение, позитивные эмоции, наст­рой, заряжающий и вдохновляющий на новые свершения. Организаторы всегда подают новые идеи, и обучение становится приятным занятием.

– Мы изучаем казахский язык через пословицы, загадки, песни, афоризмы. Это очень интересно и познавательно, – рассказывает Оксана Белоножкина.

Чтобы искоренить страх общения, неправильного произношения, в клубе действует строжайшее правило – не поправлять выступающего. Таким образом, со временем ошибок при общении становится все меньше, а страх быть осмеянным отступает.

И в будущем, говорят организаторы, они планируют продолжать разного рода психологические уроки, поскольку обратили внимание на то, как подобная тематика заряжает коллектив и насколько оживляет­ся общение.

#казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

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