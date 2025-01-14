Учитель из Усть-Каменогорска исполнила детские мечты с помощью нейросети

Образование,Искусственный интеллект
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Дана Аменова
корреспондент

За короткое время её ролик набрал почти 500 тысяч просмотров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казнете набирает популярность видеоролик молодой учительницы из Усть-Каменогорска Улпан Нуркас, в котором она показала, какими ее учеников из трех 5-х классов нейросеть видит в 25-летнем возрасте, сообщает Kazpravda.kz

Предварительно 21-летняя девушка поинтересовалась у школьников, какие профессии в будущем они мечтают освоить для достижения успеха. Ребята искренне выражают эмоции и смущенно улыбаются в кадре.

Многие фолловеры похвалили креативный подход молодого педагога и поинтересовались, как ей удалось реализовать свои идеи. 

«У них это останется в памяти, побольше бы таких душевных учителей. Сидят, разглядывают, обсуждают, так классно. Пусть все мечты сбудутся. Меня так тронуло видео», – гласят восторженные комментарии.

Очевидно, что такая вдохновляющая перспектива обязательно смотивирует и стимулирует подростов в реализации карьерных амбиций.

 

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