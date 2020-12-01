Учителя, медработники и пожарные получили квартиры в Нур-Султане
Новые квартиры в Нур-Султане сегодня получили свыше 100 семей. Об этом на своей странице в Instagram написал аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
"В День Первого Президента еще одна часть горожан отметит новоселье в своих квартирах. Сегодня учителя, медработники, сотрудники ДЧС, ДП, социальные работники, деятели культуры и спорта заехали в заветное жилье. Данные квартиры реализовали совместно с Казахстанской ипотечной компанией среди очередников, которые годами ждут жилья. По данной программе запланировали порядка тысячи квартир. Более 350 уже распределили, сегодня заехали свыше 100 семей.
Ранее с КИК значительно расширили категорию получателей соцквартир, в список, помимо медработников и учителей, вошли социальные работники, сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям, департамента полиции, деятели культуры и спорта. Многие из них стояли и стоят на передовой в борьбе с коронавирусом, спасают жизни, обучают наших детей, обеспечивают безопасность в городе.
Данная жилищная программа отличается от других тем, что первоначальный взнос не нужен, квартиру можно выкупить, арендная плата составляет 1455 тенге за квадратный метр.
По поручению Главы государства в текущем году увеличен объем строительства доступного льготного жилья. Впереди предстоит выдача ключей еще не от одного дома!
Поздравляю всех с Днем Первого Президента! Государством создаются условия для комфортного проживания. С праздником! Желаю счастья, здоровья и благополучия!" – написал Алтай Кульгинов.