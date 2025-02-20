Учиться поможет добрый совет

Сейчас в Таразе и районах Жамбылской области успешно действуют около сорока советов матерей АНК, из которых 23 – при этнокультурных объединениях. Аналогичные общественные структуры открыты в Жамбылской областной многопрофильной больнице и Таразском региональном университете им. М. Х. Дулати.

В мероприятии приняли участие председатель Совета матерей регио­нальной АНК Эльмира Мырза-Гали, руководитель отдела по работе со структурами АНК и реализации проектов КГУ «Қоғамдық келісім» Акку Каратаева. Гости говорили о значении ассамблеи в казахстанском обществе и праздновании 30-летнего юбилея АНК. Была отмечена ее ключевая роль в социально-политическом и культурном становлении и развитии страны, в обеспечении меж­этнического согласия в обществе.

Эльмира Мырза-Гали подчеркнула, что деятельность АНК способствует сохранению и развитию культурных традиций всех этносов, проживающих в Казахстане. Активисты АНК участвуют в общественно-политической жизни страны, представляя интересы этнических групп в государственных органах и Парламенте. АНК реализует различные образовательные и воспитательные программы для молодежи. Эльмира Мырза-Гали рассказала и о проектах Совета матерей областной АНК: «Анаммен бірге кітап оқимын», «Ана көрген», «Салауатты сана», «Қауіпсіздік сағаты», «Тәрбие – тұнған қазына», «Қолөнер – мол өнер».

По словам директора колледжа Жанат Ертаевой, открытие Совета матерей стало событием для учебного заведения, ведь наставление мудрой женщины всегда было на вес золота. В Совет матерей вошли 47 сотрудников и около сорока председателей родительских комитетов колледжа. Его руководителем назначена представительница коллектива колледжа Кулзахира Байтенова, которая считает, что создание Совета матерей – это важный шаг к укреплению института семьи, к формированию духовной среды, где ценности и традиции передаются из поколения в поколение.