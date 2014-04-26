Удачный ринг Софии

Спорт

Золотыми призерами софийского ринга стали Шалкар Айхынбай (весовая категория до 49 кг) и Аблайхан Жусупов (60 кг), выигравшие финальные бои соответственно у Сулаймона Латипова (Узбекистан) и Арсена Мустафы (Румыния). На вторую ступеньку пьедестала почета поднялись Султан Заурбек (56 кг, в финале он уступил кубинцу Джавиеру Айбанезу) и Вадим Казаков (81 кг), проигравший болгарину Благою Найденову.

Днем раньше наша Алуа Балкибекова (51 кг) стала бронзовым призером чемпионата, пропустив в финал Ануш Григорян из Армении.

Юрий МАКАРОВ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]