Удачный ринг Софии

Золотыми призерами софийского ринга стали Шалкар Айхынбай (весовая категория до 49 кг) и Аблайхан Жусупов (60 кг), выигравшие финальные бои соответственно у Сулаймона Латипова (Узбекистан) и Арсена Мустафы (Румыния). На вторую ступеньку пьедестала почета поднялись Султан Заурбек (56 кг, в финале он уступил кубинцу Джавиеру Айбанезу) и Вадим Казаков (81 кг), проигравший болгарину Благою Найденову.

Днем раньше наша Алуа Балкибекова (51 кг) стала бронзовым призером чемпионата, пропустив в финал Ануш Григорян из Армении.

Юрий МАКАРОВ