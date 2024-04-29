Гимнастка Милана Парфилова вошла в топ-5 на этапе Кубка мира в Ташкенте
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В Ташкенте (Узбекистан) завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике, сообщает передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz
Казахстанские спортсменки Эрика Жайлауова и Милана Парфилова выступили в финале.
Так, Парфилова показала пятый результат в упражнениях с обручем. Жайлауова финишировала седьмой в упражнении с мячом.
Добавим, что Ташкент в скором времени примет квалификационный чемпионат Азии, на котором будут разыграны олимпийские квоты.