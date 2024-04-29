Гимнастка Милана Парфилова вошла в топ-5 на этапе Кубка мира в Ташкенте

Казахстанские спортсменки Эрика Жайлауова и Милана Парфилова выступили в финале.

Так, Парфилова показала пятый результат в упражнениях с обручем. Жайлауова финишировала седьмой в упражнении с мячом.

Добавим, что Ташкент в скором времени примет квалификационный чемпионат Азии, на котором будут разыграны олимпийские квоты.