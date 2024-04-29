Стендовая стрельба: Эдуард Ещенко квалифицировался на ОИ-2024

Представитель команды Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко завоевал олимпийскую квоту на участие в Играх-2024 в Париже, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

Он успешно выступил на квалификационном турнире в Дохе (Катар).

Ещенко пробился на ОИ в "ските". Казахстанец преодолел отборочный раунд, по итогам которого вышел в финал.

В решающем выступлении Эдуард показал третий результат. Вместе с "бронзой" казахстанский стрелок также отобрался на Игры.

Ранее обладательницей олимпийской путевки в стендовой стрельбе стала Мария Дмитриенко.