Стендовая стрельба: Эдуард Ещенко квалифицировался на ОИ-2024
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Представитель команды Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко завоевал олимпийскую квоту на участие в Играх-2024 в Париже, сообщает Kazpravda.kz
Он успешно выступил на квалификационном турнире в Дохе (Катар).
Ещенко пробился на ОИ в "ските". Казахстанец преодолел отборочный раунд, по итогам которого вышел в финал.
В решающем выступлении Эдуард показал третий результат. Вместе с "бронзой" казахстанский стрелок также отобрался на Игры.
Ранее обладательницей олимпийской путевки в стендовой стрельбе стала Мария Дмитриенко.