Айгерим Сарыбай завоевала путевку на парижскую олимпиаду

Фуджейра (ОАЭ) в эти дни принимает азиатский квалификационный турнир по фехтованию. Казахстан на нем отметился олимпийской квотой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Фото: пресс-служба НОК РК

Ее автором стала Айгерим Сарыбай, успешно выступившая в фехтовании на сабле.

В финале турнира ей противостояла Винг Киу Чу из Гонконга. Матч завершился со счетом 15-13 в пользу Сарыбай, которая в итоге пробилась на ОИ-2024.

Обладателями квоты на ОИ могли стать только победители данного отбора, отметили в НОК.

Ранее на Олимпиаду-2024 пробилась мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге, которая также сможет выставить трех спортсменов в индивидуальном зачете.