Айгерим Сарыбай завоевала путевку на парижскую олимпиаду
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Фуджейра (ОАЭ) в эти дни принимает азиатский квалификационный турнир по фехтованию. Казахстан на нем отметился олимпийской квотой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Ее автором стала Айгерим Сарыбай, успешно выступившая в фехтовании на сабле.
В финале турнира ей противостояла Винг Киу Чу из Гонконга. Матч завершился со счетом 15-13 в пользу Сарыбай, которая в итоге пробилась на ОИ-2024.
Обладателями квоты на ОИ могли стать только победители данного отбора, отметили в НОК.
Ранее на Олимпиаду-2024 пробилась мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге, которая также сможет выставить трех спортсменов в индивидуальном зачете.