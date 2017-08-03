​Удачный старт

Первого авгус­та в 2 российских городах начались традиционные хоккейные турниры, главной за­да­чей которых участники считают более качественную подготовку к новому сезону. Так, в Кургане 4 команды повели борьбу за призы Мемориала Николая Парышева. В стартовом матче «Арлан» из Кокшетау взял верх над тюменским «Рубином – 4:3 (1:1, 2:0, 1:2). В этом турнире также выступают команды «Зауралье» (Курган) и «Челмет» (Челябинск).

А в Новосибирске в Мемориале Александра Белосохова играют 5 коллективов: 3 российских и 2 казахстанских. В первом матче «Снежные барсы» из Астаны разгромили «Кузнецких медведей» – 6:0 (1:0, 4:0, 1:0). Сегодня столичные хоккеисты встретятся с «Омскими ястребами», а вчера свою первую игру в этом турнире (с «Сибирскими снайперами» из Новосибирска) провели хоккеис­ты «Алтая» (Усть-Каменогорск).