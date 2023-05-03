Ударили молотком по голове и ограбили пожилую женщину в Семее

Полицейские Абайской области по горячим следам задержали мужчину, ограбившего пенсионерку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: polisia.kz

74-летнюю женщину ограбили в конце марта в левобережной части Семея. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Потерпевшая рассказала, что неизвестный ударил ее по голове молотком и забрал 3 тысячи тенге, золотые серьги и сотовый телефон.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого – 43-летнего ранее судимого за аналогичные преступления мужчину, который дал признательные показания.

Начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Грабеж». Ведется расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.