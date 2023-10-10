УЕФА объявил страны, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032

Евро-2028 пройдет в Ирландии и Великобритании, а Евро-2032 примут Италия и Турция

Фото: news.sportbox.ru

УЕФА утвердил страны-хозяйки финальных этапов чемпионата Европы по футболу в 2028 и 2032 годах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба европейского футбольного союза, Евро-2028 пройдет в Ирландии и Великобритании.

Предполагается, что матчи состоятся в Белфасте, Бирмингеме, Кардиффе, Дублине, Глазго, Ливерпуле, Лондоне, Манчестере и Ньюкасле.

Для Англии это будет второй Евро в истории. Первый состоялся в 1996 году.

В свою очередь, Евро-2032 примут Италия и Турция. Совместная заявка этих стран была единственной.

Страны представили 20 возможных арен для проведения матчей турнира, к октябрю 2026 года выберут 10 из них (по 5 от каждой страны).

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"