UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов

В боях примут участие Асу Алмабаев и Бекзат Алмахан

UFC подтвердил проведение турнира в столице Азербайджана — Баку, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

Турнир UFC Fight Night 280 состоится 27 июня. В рамках карда заявлены поединки с участием казахстанских бойцов.

В наилегчайшем весе (до 56,7 кг) казахстанец Асу Алмабаев (8-е место в рейтинге дивизиона) проведет бой против американца Чарльза Джонсона (13-е место). Джонсона называют «кошмаром казахстанцев», поскольку ранее он уже побеждал Жалгаса Жумагулова и Азата Максума.

Также на турнире выступит еще один казахстанец — Бекзат Алмахан, который встретится с бразильцем Жаном Мацумото в легчайшем весе (до 61,2 кг). Этот бой пройдет в предварительном карде.

Для Бекзата Алмахана предстоящий поединок имеет особое значение — он является последним по текущему контракту с UFC. Оба бойца подходят к встрече после поражений и будут стремиться вернуться на победный путь.

 

