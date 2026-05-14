UFC продает билеты на турнир в Белом доме за 1,5 млн долларов

Айман Аманжолова
корреспондент

Стоимость включает прием, доступ на пресс-конференции и взвешивание, вход на турнир

Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что UFC продает билеты за $1,5 млн на турнир в Белом доме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru

«Есть возможность купить билеты. Это называется «партнерские инвестиции». Это предложение рассылают многим влиятельным людям, крупным игрокам. За эту сумму они получат прием, доступ на пресс-конференции и взвешивание, вход на турнир и места у октагона на UFC 329», – сказал Хельвани.

Ранее сообщалось, что вместимость арены на лужайке Белого дома составит от 4,5 до 5 тысяч человек.

Трамп также сообщил, что на арене будут присутствовать около 4 тысяч американских военнослужащих и около 300 членов президентской администрации и приглашенных гостей.

Турнир UFC Freedom пройдет 15 июня на южной лужайке в Белом доме. Шоу приурочено к 80-летию Дональда Трампа, которое он отметит 14 июня, а также к 250-летию США.

По данным NBC News, спрос на билеты оказался высоким, запросы на приглашения ежедневно поступают сотрудникам администрации, членам семьи президента и руководству UFC. Как отмечается, Трамп лично контролирует распределение большей части билетов.

Для турнира строят специальную арену с гигантской 90-футовой конструкцией и восьмиугольным рингом. Элементы сцены собирают в Пенсильвании, после чего их доставят в Вашингтон.

Кроме зрителей на территории Белого дома, организаторы рассчитывают принять до 85 тысяч человек на площадке Ellipse к югу от резиденции президента, где бои будут транслироваться на огромных экранах. Онлайн-трансляцию покажет Paramount+.

 

 

 

