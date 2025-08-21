UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову

UFC
40

Известны дата и место боя

Фото: Instagram/ufcrussia

Непобежденный казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов (19-0) свой следующий бой может провести в конце 2025 года. В промоушене уже выбрали нового соперника для "Номада", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

По информации "Спорт Шредингера", в разработке находится бой Рахмонова против американца Шона Брэди (18-1, UFC: 8-1).

Поединок планируется на 22 ноября и должен возглавить турнир в Катаре.

Ожидается, что победитель их противостояния станет претендентом на титул UFC.

Для Шавката этот бой должен стать первым в новом статусе - бойца топ-15 рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории (P4P). В рейтинге полусреднего веса Рахмонов занимает третье место, а Брэди идет вторым.

Напомним, последний бой Шавкат провёл в декабре 2024 года, когда единогласным решением судей победил ирландца Иэна Гэрри.

Ранее Брэди предложил Рахмонову бой в ноябре этого года на турнире UFC 322, который пройдёт в легендарном "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке (США).

#бой #UFC #дата #Рахмонов

